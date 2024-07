Rugby à 7 : Belle entrée pour Caroline Drouin et les Bleues

Le 55e Tour Auto a été très compétitif jusqu’à la fin, mais a aussi été marqué par des accidents spectaculaires. Thierry Law-Long s’est imposé devant Damien Dorseuil et Meddy Gerville. Maxime Dupuy a abandonné suite à une sortie de route. Une spéciale a été annulée à cause d’un accident de l’équipage composé de Stéphane Sam-Caw-Frève et Laurent Robert. Ces derniers ont été évacués à l’hôpital après avoir violemment percuté un muret.