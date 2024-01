Route du littoral : circulation basculée côté mer entre la Grande-Chaloupe et la Possession

Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la Route du Littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession, indiquait cette nuit dans un communiqué la Direction régionale des routes.

Le basculement côté mer est d’ores et déjà effectif et s’établit ainsi : deux voies de circulation en direction de Saint-Denis et une voie de circulation en direction de la Possession.