Roumanie : une jeune femme de 19 ans tuée par un ours lors d’une randonnée

Les sauveteurs ont trouvé le corps sans vie de la jeune femme avec l’ours à ses côtés. L’animal, agressif, a tenté d’attaquer les secouristes avant d’être abattu par un garde-chasse. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort.

Le président roumain Klaus Iohannis, depuis le sommet de l’OTAN, a exprimé son inquiétude et a réclamé une loi respectant les normes européennes tout en protégeant la vie humaine. Le Premier ministre Marcel Ciolacu a annoncé une session parlementaire extraordinaire pour discuter de nouvelles mesures de régulation des ours, une espèce protégée en Europe.

La Roumanie compte la plus forte densité d’ours en Europe avec environ 8 000 individus. Le pays a demandé à l’UE de réévaluer leur statut de conservation. Les attaques d’ours sont de plus en plus fréquentes, suscitant un débat sur la cohabitation avec ces animaux dans les zones rurales et montagneuses.