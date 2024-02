Rose et Rose : Un opéra jazz contre le harcèlement scolaire

Dans un spectacle alliant musique, théâtre et danse, l'opéra jazz "Rose et Rose" aborde avec sensibilité et originalité le thème du harcèlement scolaire. Porté par le Ker Amadeus et les danseurs de la Compagnie Véronique Asencio, ce spectacle offre une approche ludique et décalée pour sensibiliser le public à ce fléau qui touche de nombreux enfants et adolescents.

L’opéra jazz « Rose et Rose » se fait le porte-parole d’une réalité douloureuse, mais essentielle, à aborder : le harcèlement à l’école. Rose, une jeune collégienne, subit quotidiennement insultes, brimades et humiliations. Seul refuge : son double animé, Doble Rose, fruit de son imagination et de ses rêves. Mais cette création pourrait bien être sa clé pour affronter ses peurs et retrouver confiance en elle.

Loin de théoriser sur le sujet, « Rose et Rose » propose une approche artistique et burlesque, rythmée par la musique enjouée d’Alvaro Bello et les mots percutants de Valérie Alane. Sous la direction de 2C2A (Centre de Création Artistique Amadeus) et avec la participation du chœur d’enfants Ker’Amadeus et de la Compagnie Véronique Asencio, ce spectacle offre une conclusion tout en nuances : parler du harcèlement scolaire est un premier pas vers la résolution de ce problème sociétal.

À travers « Rose et Rose », c’est un message d’espoir et de sensibilisation qui est transmis, rappelant que la lutte contre le harcèlement scolaire est l’affaire de tous, adultes et enfants confondus.

INFO :

Spectacle tous publics : Vendredi 02 février 20h au Fanal – La Cité des Arts

Représentations scolaires :

Mardi 30 à 10h et 13h.

Le Jeudi 01 février à 10h et 13h.

Le Vendredi 02 février à 13h

Les scolaires ont travaillé sur l’opéra et formeront des Choeurs de salle pour un spectacle participatif