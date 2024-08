Risque d’escalade militaire : La France appelle ses ressortissants à quitter le Liban

Face aux risques d’escalade militaire au Proche-Orient, le ministère des Affaires étrangères appelle les ressortissants français à quitter le Liban "dès que possible". Une consigne similaire a été délivrée par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Suède.

Alors que les assassinats de responsables du Hamas et du Hezbollah, attribués à Israël, ont fait monter d’un cran les tensions régionales, plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter au plus vite le Liban.

C’est notamment le cas de la France, juste après la Suède, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. « Nous appelons à nouveau l’attention des ressortissants français, en particulier ceux de passage, sur le fait que des vols commerciaux directs et avec escales vers la France sont encore disponibles, et nous les invitons à prendre leurs dispositions maintenant pour quitter le Liban dès que possible », a indiqué le ministère des Affaires étrangères ce dimanche par voie de communiqué ce dimanche matin. « Pour rappel, face aux risques d’escalade militaire au Proche-Orient, il est instamment demandé aux ressortissants français de ne pas se rendre au Liban. Sur place, les ressortissants français sont appelés à la plus grande vigilance, à s’inscrire sur le fil d’ARIANE et à consulter régulièrement le site internet du Consulat Général de France à Beyrouth », est-il précisé.

L’Iran, le Hamas et le Hezbollah tiennent Israël pour responsable de la mort mercredi d’Ismaïl Haniyeh, chef du mouvement islamiste palestinien, tué dans sa résidence à Téhéran. Un décès survenu peu après celui du chef militaire du mouvement libanais, Fouad Chokr, dans une frappe revendiquée par Israël. Israël n’a pas commenté l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh mais avait juré de détruire le Hamas après l’attaque du 7 octobre.