Risque de hausse des cas de leptospirose

Extraits du bilan épidémiologique de Santé Publique France La Réunion

Leptospirose

Les conditions climatiques actuelles sont favorables à la survie de la bactérie dans l’environnement. Aussi, le nombre de contaminations risque d’augmenter dans les prochaines semaines. Il est préconisé d’utiliser des équipements de protections individuels (gants, bottes …) et de protéger ses plaies avant la pratique d’activités à risques puis de les nettoyer à l’eau potable et de les désinfecter après.

Il est également préconisé de reporter les activités en eau douce (de type baignade, canyon, etc surtout en cas d’eau trouble). Enfin, il convient de consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes suite à la pratique d’activités à risques (jardinage, maraichage, élevage, nettoyage de cours post cyclone, baignade …).

A La Réunion, l’épidémie saisonnière de leptospirose démarre habituellement en janvier, avec un pic épidémique en mars ou avril selon les années (voir en mai pour 2023).

Au 24 janvier, 14 cas de leptospirose confirmés biologiquement ont été déclarés à l’Agence de Santé Réunion depuis le 1 er janvier. Parmi ces cas, 12 sont survenus en janvier 2024 (contre 3 pour la même période de 2023 et 5 pour 2022 Les 2 autres cas signalés étaient survenus en décembre 2023.

Concernant les cas de 2024 il s’agissait de 11 cas confirmés par PCR sang et 1 cas probable présentant une sérologie supérieure au seuil.

Tous ces cas étaient de sexe masculin avec un âge moyen de 56 ans (min=14 ans, max= 65 ans). Ces cas résidaient pour onze d’entre eux dans le sud de l’île (Saint Pierre, Saint Joseph, Le Tampon, Petite Ile, Entre Deux). Les investigations épidémiologiques et environnementales sont en cours afin de déterminer les expositions les plus à risques et mettre en place des mesures d’éducation sanitaire, de prévention et de gestion par l’ARS.

À noter que depuis fin août 2023 la leptospirose est devenue une maladie à déclaration obligatoire Tout cas biologiquement confirmé (sérologie, MAT) doit être signalé dès que possible par le biologiste ou le médecin par la fiche de déclaration obligatoire spécifique. Cette fiche une fois complétée doit être envoyée à l’ARS de La Réunion sans délai. Elle permettra le lancement des investigations et dès la mise en place de mesures de gestion.

La circulation virale de la COVID-19 poursuit sa diminution en ce début d’année

En S03, le taux de positivité (TP) pour la Covid-19 continuait de baisser avec un taux de 15% comparé à 21% la semaine précédente. Cette baisse concernait toutes les classes d’âges à l’exception des moins de 15 ans (+5%) et des 75 ans et plus (+4%). Aux urgences, les consultations pour motif de COVID-19 étaient aussi en diminution avec une différence de 32% entre la S02 et la S03. Les hospitalisations après consultation aux urgences étaient stables entre S02 et S03.

La baisse de la circulation virale se poursuit. En S03 le taux de positivité était de 15 en S 03 comparé à 21 la semaine précédente, soit une diminution de 29 %%(Figure 1 Le taux de dépistage était aussi en diminution, passant de 69 tests pour 100.000 habitants en S 02 à 44 tests pour 100 000 habitants en S 03 soit une diminution de 37%. La baisse du TP constatée en S03 concerne toutes les classes d’âges à l’exception des moins de 15 ans (+5%) et des 75 ans et plus 4 %).

Épidémie de bronchiolite

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans fluctuent et repartent à la baisse en S03 comparés à la semaine précédente. En S03, 42 enfants âgés de moins de 2 ans ont été aux urgences pour une bronchiolite versus 71 en S02.

Le nombre des nouvelles hospitalisations diminuait en S 03 avec 22 hospitalisations contre 30 hospitalisations en S02.

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était à la baisse à 15,8% en S03 contre 18,8% en S02.

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité pour le VRS chez les moins de deux ans étaient à la hausse à 53% en S03 (vs 49% en S02 avec une circulation majoritaire de VRS de type A.

La Réunion reste en épidémie de bronchiolite en ce début d’année 2024.