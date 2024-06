Révèl out talent – Deuxième édition couronnée de succès à Villèle

C’est dans l’Ouest, sur le site emblématique du Musée de Villèle à Saint-Paul, que la jeunesse réunionnaise était réunie par le Département ce Vendredi 28 juin. Organisée pour promouvoir l’expression des jeunes sous plusieurs formes : le dessin, le chant, la danse et les ronds de kozé, la 2e édition de Révèl out talent a rassemblé près d’un millier de jeunes qui ont activement participé aux diverses activités regroupées dans 3 villages : « Talents », « Accès aux Droits » et « Culture ».

Autre moment phare de Révèl out talent : la signature par le Président Cyrille Melchior d’un contrat d’engagements avec des jeunes. « Ces jeunes-là vont être nos référents dans la définition et l’amélioration de la politique en faveur de la jeunesse réunionnaise, a déclaré Cyrille Melchior, en présence de la vice-présidente déléguée à la Jeunesse Sophie Arzal et des conseillers départementaux Aurélien Centon et Jeanne Hoarau. Nos jeunes rencontrent des difficultés, certes. Mais ils ne doivent pas être en désespoir. C’est pour cela que nous les écoutons et nous nous proposons de travailler avec eux. C’est une façon travailler qui est participative ».

Dans le cadre de Révèl out talent, un forum ouvert « Rond kozé » a vu la participation active de jeunes entre 15 et 34 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation ou NEETS (Not in Education, Employment or Training). Les échanges tournaient autour des thèmes proposés par les jeunes eux-mêmes, allant du « coût de la vie » à la « place des réseaux sociaux dans la société », en passant par « l’accès à l’emploi » ou encore « la langue créole ».

Les ateliers de découverte numérique, de démonstration de danse, de boxe thaï, d’initiation au graff avec Vast et la scène ouverte ne désemplissaient pas. Idem pour les animations et les jeux lontan, amplifiant l’ambiance festive de l’événement. Le tout, au rythme du maloya, du séga et de la musique urbaine.

Les stands informatifs des partenaires n’étaient pas en reste. La Direction de la Jeunesse et des Sports du Département, qui a piloté l’événement a notamment présenté les dispositifs dédiés aux jeunes dont le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ) ; le nouveau Pack Jeune Citoyen ou encore l’Académie des Dalons… C’est avec le concert de Mc Box que s’est terminée en apothéose la 2e édition de Révèl out talent, « qui sera suivie d’autres » comme l’a annoncé Cyrille Melchior.