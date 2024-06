Un trafic international de stéroïdes démantelé

C'est une enquête de l'Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique de la réunoin (OCLAESP) qui a permis de mettre à jour et démanteler un trafic international de stéroïdes anabolisants. Plusieurs personnes ont été interpellées à la Réunion et en métropole. Tout est parti de l'interception d'un colis par les douanes de la Réunion.

Cinq personnes ont été interpellées la semaine dernière à la Réunion suite à des investigations de l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique) en lien avec un trafic de stéroïdes anabolisants. Interpellés puis placées en garde à vue, les cinq ont ensuite été mis en examen puis placés sous contrôle judiciaire. Dans le même temps, trois métropolitains, dont deux cousins, propriétaires d’une boutique de produits de fitness et de musculation, étaient également interpellés sur demande de la juridiction réunionnaise. Les trois mis en cause ont été transférés à la Réunion pour être mis en examen ce lundi.

Les deux cousins, co-gérants de la boutique, ont été mis en examen parle juge d’instruction qui a demandé leur placement en détention provisoire. Lors de la perquisition, il a été retrouvé 20.000 euros dans la boutique et 290.000 euros dans la voiture de l’un d’eux. Le juge des libertés et de la détention a décidé de placer le premier en détention provisoire de par son implication et du fait que les sommes ont été trouvées dans sa voiture. Le second est placé sous contrôle judiciaire. Le troisième métropolitain à avoir été mis en examen, semble avoir des ramifications avec l’Espagne ou la législation et la fourniture de produits n’est pas la même qu’en France. Il a également été placé en détention provisoire.

D’autres interpellations pourraient intervenir dans cette enquête de grande ampleur qui prend sa source à la Réunion. Il apparait que les sommes récoltés sont très importantes ainsi que la qualité de produits saisis.