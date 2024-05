Retour sur la 8ème édition du Caféco du Territoire de l’Ouest dédiée à l’écologie industrielle Territorialisée

Dans le cadre de la semaine de l’innovation durable, cette animation économique mis en place par le Territoire de l’Ouest permet de créer un maillage économique, de partager des concepts et des projets en termes d’équipements innovants sur la Zone d’Activités Ecoparc, sur la Pépinière et sur le village artisanal . Ces rencontres organisées par l’intercommunalité ont pour objectif de trouver des réponses aux problématiques et participer au développement territorial concourant à la création d’emplois.