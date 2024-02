Retour sur la 6ème édition du Caféco du Territoire de l’Ouest

Sur la thématique de la formation professionnelle, les acteurs économiques du Territoire, la direction de la formation professionnelle de la Région, l’école de la 2ème chance, le Plie, les apprentis d’Auteuil, entreprise du bâtiment et bien d’autres acteurs œuvrant dans le secteur de la formation et l’insertion professionnelle, se sont rencontrés le jeudi 15 février 2024, lors du 6ème Caféco du Territoire de l’Ouest. L’occasion pour nos partenaires d’échanger sur l’emploi, la formation, l’insertion et l’orientation professionnelles des publics (partage d’expériences, besoins exprimés en matière d’accompagnement, de formation, d’emploi et de compétences.

L‘enjeu de cette rencontre aura consisté à partager et évaluer les réalités du territoire, afin de mettre en œuvre des plans d’actions et de suivi partagés et ainsi pouvoir travailler sur le développement et l’adaptabilité de l’offre de formation face à la réalité des besoins économiques, mais également réfléchir sur la levée des freins à l’accès à la formation et à l’emploi.

Le Territoire de l’Ouest poursuit l’ambition d’animer ce rendez-vous économique, et œuvre à faciliter le lien et le maillage entre les différents acteurs et partenaires économiques pour permettre d’accompagner le public et les entreprises du territoire et de faire face aux enjeux et opportunités de développement économique à l’échelle du Territoire de l’Ouest.

A vos contributions ! Vous souhaitez participer à l’élaboration du prochain Plan Régional pour l’Emploi, la Formation, l’Insertion et l’Orientation professionnelles des Réunionnais ; Connectez-vous sur https://www.cprdfop.re

