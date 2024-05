Retour en images sur l’opération de collecte des déchets sur la Zone Artisanale au Port

Les 24 et 25 avril derniers, le Territoire de l’Ouest a mené en partenariat avec la commune de Le Port, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et le Syndicat de l’Importation et du Commerce de La Réunion et les entreprises de la Zone Artisanale au Port, une opération de sensibilisation et de collectes des déchets des professionnels.

Déclinée en plusieurs actions, cette initiative vise avant tout à encourager l’adoption de pratiques durables, à promouvoir une gestion responsable des déchets par les entreprises et à améliorer l’image de la zone artisanale. Cette action, qui fait suite à des réunions et ateliers de concertation préalable avec l’ensemble des acteurs économiques, marque le début d’une collaboration sur toute la durée du projet. Pendant ces deux journées, les entreprises ont pu déposer leurs déchets préalablement triés dans les caissons et espaces affectés pour l’occasion, et s’informer sur la bonne gestion de leurs déchets, …. En parallèle, une action symbolique de ramassage des déchets par des volontaires a également été organisée aux alentours, permettant de récupérer plus de 20 m3 d’objets jetés par terre.