Retour en images sur la troisième escale du Festival « DANN KER Lé O » à Tan Rouge

Troisième escale à Tan Rouge – Ville de Saint-Paul – du festival culturel dans les hauts du Territoire de l’Ouest – Île de La Réunion TCO – Dann Kèr Lé O qui a ravi les cœurs de plus d’une centaine de personnes venue du quartier et d’ailleurs. Sur le rythme du reggae, le quartier a vibré sur les sonorités bien connues d’un groupe mythique » NATTY DREAD » accompagné de groupe 100% Tan Rouge . A l’unanimité, le public était conquis et également ébahi par une belle prestation de TIC TAC family .



Cet événement est gratuit et à vivre sur les 5 communes de notre territoire jusqu’au 16 décembre prochain.



Prochain rendez-vous le samedi 09 décembre 2023 dans le quartier de Dos D’âne – Ville de La Possession . Entre le monde féerique des comptines revisitées et réinventées avec la compagnie ATELIER 212 et son spectacle de « Gro babouk Anlèr », les fonnkézer et les artistes de cirque des « talents des O » ou tout simplement l’invitation « Let’s dance » de la compagnie Morphose, ce festival fera battre le cœur des petits et des grands qui auront le plaisir de vivre une fin de soirée mémorable avec un zarboutan péi incontournable, Tikok VELLAYE .

Retrouvez toutes les informations en temps réels et les dates des prochaines tournées sur le Facebook Dann kèr lé O