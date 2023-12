Retour en images sur la SERD 2023 dans l’Ouest

Cette année encore, les actions organisées sur le Territoire de l’Ouest à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2023 ont connu un grand succès. Un temps fort qui a permis de sensibiliser et mobiliser la population sur les thématiques des emballages, de l’achat en vrac et du gaspillage.

Vous avez été nombreux à participer à nos actions durant toute cette semaine et profiter des animations proposées par nos médiateurs et nos différents partenaires.

Les scolaires aussi ont joué le jeu. Ils étaient en effet plus de 400 élèves sur les ateliers ludiques et pratiques pour apprendre à acheter de manière plus écoresponsable.

Des activités manuelles

Des ateliers pratiques

La solidarité et la collaboration avec les communes et les associations, la sensibilisation des élèves, et les animations pour le grand public ont contribué à faire de cette édition un moment fort de l’engagement du Territoire de l’Ouest en faveur de la réduction des déchets.

Retour en vidéo sur cette semaine d’animation :