[Retour en images] Carton plein pour la toute première du festival Dann kèr lé O

A l’unanimité, les regards écarquillés, les bouches bées, le public venu nombreux dans les Hauts de l’Ouest, plus exactement sur la commune de Trois-Bassins, a été bluffé par la magie du cirque avec le spectacle « Radio manioc » de la compagnie Cirquons Flex et le show de Tine Poppy, invitée de cette toute première étape de ce festival culturel qui a eu lieu ce weekend du 4 au 5 novembre dernier. Pour l’occasion, un gigantesque chapiteau s’est installé sur le terrain de foot, où plus de trois cents personnes ont pu assister à un spectacle hors norme.

Cet événement est gratuit et à vivre sur les 5 communes de notre territoire jusqu’au 16 décembre prochain.



Prochain rendez-vous le samedi 25 novembre 2023 dans le quartier de Tan Rouge – Ville de Saint- Paul avec du breakdance présenté par TIC TAC FAMLY, de la musique pour tous les goûts avec 100% Tan rouge (ANOU MEME, FEOGA, BAKARI, SAFARI), du théâtre avec SUM, du Reggae Péï avec NATTY DREAD.

Retrouvez toutes les informations en temps réels et les dates des prochaines tournées sur le Facebook Dann kèr lé O