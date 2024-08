Report de la Rando Vélo 2024 en raison des conditions météorologiques

Nous sommes au regret d’annoncer le report de la « Rando Vélo 2024 » initialement prévue le dimanche 25 août 2024, en raison des conditions météorologiques défavorables qui pourraient compromettre la sécurité des participants.

La sécurité de nos cyclistes, bénévoles, et tous les participants est notre priorité absolue. Après avoir consulté les prévisions météo et évalué les risques potentiels, il est clair que maintenir l’événement à la date prévue pourrait présenter des dangers.

Nous travaillons actuellement pour déterminer une nouvelle date et nous nous engageons à la communiquer dès que possible. Nous comprenons que cette décision peut décevoir ceux qui attendaient avec impatience cet événement, et nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.