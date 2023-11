Rencontres départementales de la Commande Publique 2023 – 4ème édition

Vous êtes entrepreneur ? Vous souhaitez accéder à la commande publique et répondre aux appels d’offres du Département de La Réunion ? Ces rendez-vous sont pour vous ! Participez aux Rencontres départementales de la Commande Publique ! Le 28 novembre 2023 (Sud) Accueil en continu de 8h30 à 12h30 Au Gymnase Nelson Mandela à Terre-Sainte […]

Vous êtes entrepreneur ?

Vous souhaitez accéder à la commande publique et répondre aux appels d’offres du Département de La Réunion ?

Ces rendez-vous sont pour vous !

Participez aux Rencontres départementales de la Commande Publique !

Le 28 novembre 2023 (Sud)

Accueil en continu de 8h30 à 12h30

Au Gymnase Nelson Mandela à Terre-Sainte

1, avenue de Soweto – 97410 Saint-Pierre

Partenaires présents :

CIVIS, les communes de Petite Île, de l’Étang-Salé et des Avirons

Au programme, des ateliers d’information et d’échanges sur :

• L’accès simplifié à la commande publique départementale par la dématérialisation

Présentation de la plateforme AWS

• Répondre à un marché public départemental, c’est simple !

Présentation des documents et méthodes de travail

• Présentation des programmes d’achats pour 2024 : travaux, fournitures et services

• Comment être payé ?

Présentation de la plateforme CHORUS par la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

• Nouveauté : un atelier sur la clause sociale d’insertion dans les marchés.

N’oubliez pas de vous munir de votre numéro de SIRET.