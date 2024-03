Rencontre sur les réseaux sociaux : Il ment sur son âge et son identité pour obtenir les faveurs sexuelles d’une mineure

Comme beaucoup d’adolescente de 14 ans, Noémie* passe beaucoup de temps sur internet. Réseaux sociaux, sites… la jeune atteinte d’un déficit mental se retrouve ainsi exposée à des contenus pornographiques et à des individus mal intentionnés. C’est sur un réseau social que Noémie rencontre Jean, 20 ans, qui se fait appeler Kenji et raconte qu’il a 17 ans. Cela ne lui est évidemment pas reproché par le tribunal mais il omet également de dire qu’il est en couple.

Quelques messages échangés puis Jean oriente rapidement la conversation vers la « séduction » assure-t-il, mais le caractère sexuel des échanges ne fait aucun doute.

Avec l’insistance de Jean, rendez-vous est rapidement pris pour la nuit du 25 au 26 novembre 2020. Noémie sort discrètement de la maison et rejoint Jean dans sa voiture. En raison de son trouble ou peut-être aussi du poids des valeurs familiales, le discours de l’adolescente sur les faits est variable.

Jean raconte lui que Noémie était entreprenante : elle s’est jetée sur lui, ils se sont embrassés et ils ont couché ensemble.

Le petit père de Noémie la surprend par la baie vitrée à son retour à la maison. « Ok j’ai forcé un peu le rendez-vous. Je n’avais pas conscience des faits mais je ne cherchais pas non plus absolument à coucher avec elle », tente de se justifier ce jeune commis de cuisine qui assure n’avoir remarqué ni au fil des échanges virtuels ni lors de leur rencontre le déficit intellectuel de l’adolescente. Reste que les relations sexuelles, y compris consenties, entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans relève du délit pénal.

Avec 260 profils de femmes dont beaucoup de mineurs, Jean continue « après des mois de réflexion, à rester tourné sur lui-même », s’étonne me Brigitte Hoarau en soutien de Noémie et de sa mère portées partie civile. « Sans regret ni remise en cause », Jean agit à la manière « d’un prédateur sexuel », s’inquiète l’avocate.

« Il y a de l’ambivalence et de l’ambiguïté chez la victime mais aussi chez le prévenu », concède le procureur. « Mais il savait qu’elle était au collège, qu’elle était mineure, d’où sa stratégie de dissimulation pour entrer en contact avec elle ».

Si l’expertise psychologique sur les faits décèle des stratégies d’évitement, de séduction et de la honte chez Jean, celle réalisée sur Noémie révèle les fragilités de l’adolescente dans son discours. Si l’adolescente a parlé à un moment de viol, c’était pour masquer qu’elle avait déjà couché avec un ex et qu’elle a eu peur de la réaction de ses parents, plaide la défense de Jean, assurée par Me Sameidha Mardaye. Elle ajoute : « Si c’était un prédateur sexuel sur les réseaux, il y aurait eu plusieurs signalements ».

Jean, qui espère rapidement tourner la page avec sa nouvelle petite amie, écope de 12 mois de prison avec sursis probatoire. Le tribunal a également prononcé l’obligation de soins, de travailler et de payer les dommages aux victimes. Il lui est interdit d’entrer en contact avec la victime, de se présenter à son domicile et d’exercer toute activité en lien avec des mineurs.

* prénom d’emprunt