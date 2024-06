Remise des billets d’avion à la lauréate du jeu-concours « La Réunion, Terre de Champions »

Linda Berby de Bras-Panon remporte les billets d’avion pour Paris

Linda Berby est l’heureuse gagnante du -concours « La Réunion, Terre de Champions » que le Département a organisé dans le cadre de la venue de la Flamme olympique à La Réunion. Cette mère de famille, habitante de Bras-Panon, s’envolera à Paris avec son mari grâce aux 2 billets d’avion offerts par la compagnie aérienne French Bee, partenaire du Département sur cette opération. Comme Linda, plus de 200 personnes ont participé au -concours en envoyant leur photo près du totem. Cette représentation de la flamme réalisée avec du bois de goyavier a été installée dans les quatre coins de l’île depuis le début du mois de février.

« Comme je fais partie d’un club de boxe, j’étais présente au Chaudron, le 7 juin, à l’occasion de la journée « La Réunion, Terre de Champions ». Le totem était là, mes enfants ont fait ma photo et l’ont envoyé sur le site internet du Département » raconte la lauréate. Le nom de Linda Berby a été tiré au sort le 11 juin, à la veille du jour d’arrivée de la Flamme à La Réunion. Et le 12 juin, c’est sur le stand du Département au Jardin de l’Etat à proximité du chaudron olympique qu’elle était invitée à recevoir sa récompense des mains du Président Cyrille Melchior et de Karine Bonnal, représentante de la compagnie French Bee.