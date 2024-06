Remerciements du Président Cyrille Melchior, après le succès de l’accueil de la Flamme Olympique à La Réunion

« Ensemble, nous avons relevé le défi ! Merci« dixit Cyrille Melchior

14 juin, sous le hall du Palais de la Source, le Président du Conseil départemental a réuni les agents du Département, les plus directement impliqués dans l’organisation de l’accueil de la Flamme Olympique à La Réunion : « A travers vous, j’adresse mes remerciements à tous les Réunionnais(es) qui ont fait de cet événement, une belle réussite. Faire venir la Flamme Olympique à La Réunion était un véritable défi que nous avons été capables de relever, ensemble« .

Cyrille Melchior n’a pas manqué de saluer tout particulièrement, l’engagement du Directeur Général Adjoint du Pôle Épanouissement au Département, Ismaël Locate, qu’il a désigné comme « Chef d’orchestre » de l’organisation au niveau de la Collectivité. Ce dernier, pour sa part, a souligné l’initiative du Président Cyrille Melchior qui, « en sa qualité de rassembleur, a tenu à associer à l’événement, tous les partenaires, dont les 24 communes de La Réunion. Et à l’occasion de la Semaine Réunionnaise des Jeux Olympiques et Paralympiques, précédant le jour historique du 12 juin, des manifestations sportives et des animations ont été organisées dans les 4 coins de l’île. L’organisation des 5 éditions de La Réunion Terre de Champions s’inscrit aussi dans cette volonté d’associer toute la population et de partager au plus grand nombre, les valeurs du sport et de l’Olympisme« . Mission accomplie.