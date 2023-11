Réélection de Gilles Hubert, vice-Président du Conseil départemental délégué à l’Eau, à la présidence du Comité de l’Eau et de la Biodiversité

Après deux années de mandat, Gilles HUBERT, vice-Président du Conseil Départemental délégué à l’eau, a été réélu à l’unanimité Président du Comité de l’Eau et de la Biodiversité de La Réunion (CEB), réuni en séance plénière ce jeudi 02 novembre 2023.

Le CEB, « parlement local » de l’Eau et de la Biodiversité, compte 52 membres représentant les acteurs de l’eau et de la biodiversité de La Réunion (collectivités territoriales, monde associatif, chambres consulaires, usagers, personnalités qualifiées, services de l’Etat, milieux socioprofessionnels). Cette instance constitue donc le lieu d’expression et de résolution des grands enjeux liés à l’eau et la biodiversité sur le territoire.

Après avoir salué le travail mené par les membres du Comité depuis sa création en 2016 et, particulièrement ces deux dernières années, le Président Gilles HUBERT a évoqué la situation de sécheresse qui sévit sur l’île, mais surtout les difficultés sans précédent rencontrées par nos voisins mahorais, en matière de distribution d’eau. Comme il l’a affirmé, « cette situation nous rappelle ô combien la gestion durable de notre capital de ressources en eau doit constituer une priorité, avec le double objectif de satisfaction des besoins de notre territoire, mais également de préservation de nos milieux et de notre biodiversité aquatique ».

Le Président du CEB a également invité les membres du Comité à poursuivre « l’aspect participatif impulsé par une gouvernance partagée ainsi qu’une communication et une pédagogie appropriées » afin de relever les défis rattachés à la gestion de l’eau sur le territoire.