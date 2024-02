Ravine Hermitage : vigilance et réactivité face à la pollution

Le Territoire de l’Ouest, engagé dans la préservation de l’environnement et la protection de ses ressources naturelles, a récemment fait face à un incident de pollution dans le bras de la Ravine Hermitage. Une action rapide et efficace a été entreprise par l’intercommunalité pour limiter les dommages et identifier les responsables de cette dégradation.

Jeudi 8 février 2024, lors d’une inspection de routine, les agents du Territoire de l’Ouest ont repéré une pollution d’huile dans le canal, représentant une menace pour l’écosystème de l’Ouest. Sans perdre de temps, des mesures ont été prises pour contenir la pollution et minimiser son impact sur la faune et la flore aquatiques.

Dans un premier temps, en faisant appel aux services des Ports de Plaisance Ouest et le service GEMAPI du Territoire de l’Ouest, des coussins anti-pollution ont été rapidement installés le long du bras de la ravine pour contenir la pollution. Ces dispositifs ont déjà démontré leur efficacité dans le confinement de la pollution et l’absorption des matières grasses.

Dans un second temps, d’autres éléments absorbants sont venus compléter le dispositif, ce qui a permis d’absorber une grande partie des matières déversées, limitant ainsi sa propagation et ses effets néfastes sur l’écosystème fragile de la Ravine Hermitage.

Parallèlement à ces actions de terrain, une enquête a été lancée par les agents de la Brigade d’Intervention Environnementale (BIE) afin de déterminer l’origine exacte de cette pollution. Des prélèvements ont été effectués pour des analyses approfondies, dans le but de poursuivre les responsables et de prévenir de futurs incidents de ce type.

Le Territoire de l’Ouest tient à rappeler la fragilité de nos milieux naturels et l’importance d’être vigilant et réactif face aux menaces qui pèsent sur nos cours d’eau. Cette intervention rapide témoigne de l’engagement continu de notre intercommunalité en faveur de la préservation de l’environnement et de la qualité de vie de nos citoyens.