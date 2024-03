« Qui osera défendre Aya Nakamura ? »

Comme chacun, je lis avec consternation le déferlement de xénophobie que suscite le choix de la chanteuse Aya Nakamura en tête d’affiche de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques de Paris. Chanteuse d’envergure internationale, qui a atteint le milliard d’écoutes sur les plateformes, Aya Nakamura a su créer son couloir dans l’industrie musicale.

Ciblée le 8 mars dernier par une banderole du collectif d’ultra droite “les natifs”, la chanteuse n’est à ce jour soutenue que par la presse étrangère qui souligne à raison que la polémique qui l’entoure ne relève au fond que d’un gloubi-boulga raciste.

Si ce n’est Rachida DATI, femme de droite elle-même issue de la diversité, pas un ministre du gouvernement ATTAL (aux idées pourtant bien larges…) ne s’est indigné de ce qu’on puisse dire à une française d’origine africaine qu’ici c’est Paris, pas le marché de Bamako.

Personne n’entend non plus s’exprimer les habituels chantres de la négritude, les promoteurs des dernières thèses anti-coloniales, les illuminés du square Labourdonnais.

Même constat s’agissant des féministes habituellement si bavardes mais étonnamment muettes lorsque sonne l’heure du cas pratique; en l’occurrence le cas d’Aya, jeune femme noire issue de nos quartiers, arrivée par elle-même mais dont la réussite est raillée par ceux qui n’ont eu qu’à naître pour devenir.

Le silence des formations politiques traditionnelles, premières pourtant à avoir consacré d’entiers ministères aux minorités visibles est aussi grave que les propos tenus ces derniers jours par Marion MARÉCHAL LE PEN, pour rappel tête de liste Reconquête! aux élections européennes.

Cette femme ne parle même pas français est une affirmation d’une insupportable ignorance, empreinte de préjugés dignes d’une époque que nos jeunes générations de femmes noires espéraient révolue.

Personne ne comprend ce que raconte la chanteuse belge Angèle, pourtant personne ne la critique. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une africaine d’origine, chacun s’oblige à forcer le trait du phrasé tropical.

Face au lynchage de race pour ne pas dire de classe que cette jeune femme doit affronter, je tiens à dire toute ma solidarité et à rappeler que la diversité est l’équation centrale du vivre en France.

La tête d’affiche du show d’ouverture des jeux olympiques doit revenir à l’artiste le plus méritant et non pas à celui qui véhicule une image complaisante mais désuète de ce qu’est la France.

Murielle SISTERON Les Républicains-Présidente de l’association “ La PopulaireOpposition citoyenne de Saint-Denis »