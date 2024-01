Qui gagne aujourd’hui ?

Mangez bougez nous disent aujourd’hui nos chefs de guerre. Trop tard, je le crains.

Cela a commencé sur les stades. On ne s’est pas trop méfié. Au contraire, on a acheté à prix d’or ces athlètes venus d’ailleurs ! Yoo ! Mais c’est l’arbre qui cache la forêt. Qui sont donc ces pauvres bougres qui vont à l’école à pied et qui mangent des racines ? Non, l’autre moitié du Monde ne s’est pas méfié. Le courage et la force, c’est effectivement comme le sport. Ceux qui excellent ne sont pas ceux qui vivent dans l’opulence mais ceux qui, depuis mille générations, vont à l’école à pied et mangent des racines. Cela vous forge le caractère et nos scientifiques viennent de découvrir que notre système digestif a besoin de fibre (et pas seulement de nutriments) pour bien fonctionner. Or les racines comestibles sont parfaitement équilibrées sur ce plan, comme sont parfaitement équilibrés ceux qui souffrent un petit peu pour mériter de vivre. L’opulence de la moitié du Monde qui va perdre la guerre sera donc la grande responsable de sa défaite, non seulement sur les stades, mais sur tous les autres champs de bataille. Le cul sur la chaise, c’est ainsi que nous allons payer les conséquences de notre mollesse et rembourser ce que nous avons volé à l’autre moitié du Monde. Mangez bougez nous disent aujourd’hui nos chefs de guerre. Trop tard, je le crains.

François-Michel MAUGIS