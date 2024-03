Qu’est-ce qu’on a fait ENCORE au bon DIEU ?

Celui qui est en haut de l’affiche c’est Macron, dans un rôle sur mesure dont la sortie est programmée, dans une salle de cinéma à sin dni, “ le Rio “ …

Il est dit dans un synopsie super attractif : “ Des voix s’élèvent à présent pour dire que les propos de Macron sont ceux d’un malade mental. C’est du moins ce que déclare E. Todd sans trop prendre de gants. “

“ Les agissements et déclarations de Macron sont de plus en plus décrits comme ceux d’un déséquilibre qui confine à la déraison. Un chef d’État fait habituellement preuve de mesure et n’engage sa parole qu’à bon escient. “

Semble t-il : “ D’autres intervenants parlent même d’emprise de produits psychotropes, concernant le président. “

Reste dubitatif quand le peuple s’imagine, Macron n’existe et n’est président de la République que parce qu’il y a eu l’affaire Fillon.

Libre au citoyen de continuer ou pas de croire au système politique de la macronie. En sept ans, Macron a réussi à couler la France ! Et en termes de manquements et défaillances en tous genres, ce type coche toutes les cases. Et, « Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends … »

Ce qui m’amène à dire que ce type, ses carpettes macronie n’auront pas ma voix, aux élections européennes, du 9 juin prochain.

J’invite aux électeurs péyi, d’aller voter, quel que soit votre conviction, “ Il n’y a pas besoin d’être de droite ou de gauche pour dire des conneries. (Lionel Lucca).

Bien au contraire, nous avons tous une bombe atomique entre les mains, le bulletin de vote, à nous de la dégoupiller, afin de donner une leçon politique à Macron, qui sera le miroir salutaire pour lui renvoyer l’exacte image de ce qu’il est, un insignifiant dirigeant sans envergure et sans charisme.

Victor Hugo : « Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut l’action »

A toutes et tous, vous remercie en faisant le bon choix !

Daniel TOUSSAINT

Dionysien

« S’unir d’abord pour un projet »