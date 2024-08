Quatre livres pour un auteur : Florence Besson

Connaissez-vous Florence Besson ? Après un parcours dans la presse télévisuelle à LCI, elle est passée par la rédaction du magazine Elle avant de devenir agricultrice tout en tenant sa plume afin de rédiger des ouvrages. Parallèlement, elle s’est impliquée dans la vie associative en devenant membre à part entière de l’association L214. Une association (lanceuse d’alerte) qui défend d’une manière excessive et puissante des vidéos de la maltraitance animale.

Pour son premier ouvrage : « L’homme qui sauvait les arbres », elle a co-écrit avec Thomas Brail le parcours de ce dernier. Souvenez-vous, c’était en mai 2022 Thomas Brail est l’homme qui a donné de sa personne en vivant une quinzaine de jours dans un arbre, à une quinzaine de mètres de hauteur afin de faire entendre sa voix auprès de la mairie de Paris. Une manière à lui de manifester contre l’abattage des arbres centenaires et quelquefois bicentenaire…

Pour son deuxième ouvrage, Florence Besson a co-écrit avec Claire Steinlen et Eva Amor « L’amour à la parisienne ». Un ouvrage bourré de conseils des trois journalistes autour de l’amour : célibataire, amoureuse et mariée complété d’adresses pratiques et des subtilités exclusivement parisienne…

« Toucher terre » son troisième ouvrage, Florence Besson l’a écrit seule. Elle fait le récit de son changement de vie. De sa vie parisienne dans laquelle elle perd le goût de vivre, elle mène une réflexion avant de se lancer vers une nouvelle orientation professionnelle et passer son brevet professionnel d’agricultrice. Elle dessine un projet bien précis celui d’ouvrir une ferme pédagogique.

« Offrir cette chance aux gens de retrouver leurs mains (…) Avec les mains on saisit, on comprend toujours mieux. Ils pourraient se rend compte que la nature est fragile et magnifique, qu’ils peuvent y apporter leur sel, leur grain de beauté. ».

Un témoignage sensible, initiateur. Elle décrit les énormes embûches, les petites joies de sa prise de conscience qu’elle mène de front avec son travail d’écriture : « Je suis là ! Je n’ai jamais senti cela si profondément, si intensément, ma présence. Je suis en vie. Un rien une poussière mais là. A cet instant. En même temps que la Lune. Là autant que le Soleil. Que la planète Terre. Là tout pareil. »

Pour son quatrième ouvrage : « Une semaine de silence » elle nous raconte sa semaine passée chez les Jésuites en Bretagne. Après un AVC, la voix de sa grande tante résonne dans sa tête « les exercices de Saint Ignace de Loyola ont changé ma vie » tout en lui montrant l’ouvrage du célèbre jésuite. Dans son récit, elle écrit :

« Juger. Compter. Evaluer. C’est ça qui nous tue, nous assèche. L’ouvrier qui doit chronométrer ses gestes, c’est le premier à s’être suicidé sur les chaînes de montage, m’a dit un spécialiste du burn-out. Maintenant on est tous comme lui, scrutés, soumis, tremblants. (…) On y va tous, en ce moment, droit dans le tunnel. Un monde sans arbres. Sans fleurs. Sans chants d’oiseaux. Parce que c’est bien pour le PIB, ça fait des bonnes notes, des A… ».

On découvre une Florence Besson, spontanée, scrupuleuse. Elle a fait le choix de revenir à une vie naturelle et mener une existence présente. Tel le colibri qui ramène à l’essentiel « chaque geste compte et mène au changement voulu ».

Je ne peux que vous conseiller de faire un tour sur le territoire littéraire de Florence Besson ! Une écriture légère, claire comme les nuages blancs dans le bleu du ciel !

QUATRE LIVRES :

L’homme qui sauvait les arbres

L’amour à la parisienne

Toucher terre

Une semaine de silence

UN AUTEUR :