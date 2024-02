Protection des requins ou poursuite de leur extinction ? De leur mise à mort à la nôtre

Dans ce monde confus où des sceptiques doutent du péril écologique, là où des complotistes soutiennent sans ciller que le réchauffement climatique est une invention, où les scientifiques discrédités par les lobbies des énergies fossiles, prédisent depuis plus de 50 ans les catastrophes environnementales actuelles, là où ces mêmes groupes de pression ont soutenu que les rejets grandissants de CO2, avantageraient la nature du fait de l’appétence des plantes pour le carbone. Sur cette Terre où nous avons pu entendre que les écologistes étaient des terroristes, puis sur notre île, où nous luttons contre les courants d’une crise requin dont nous ne connaissons toujours pas l’origine, comment préserver l’espoir ? Comment ne pas le perdre, lorsque placé en notre Justice, idéal garantissant la vie sociale et la civilisation, celle-ci répond à la demande de protection d’espèces clefs de l’équilibre environnemental par l’exigence des preuves de l’urgence de leur situation ?

Devons-nous encore prouver l’interdépendance des espèces ? Prouver que même s’ils sont des prédateurs et parce qu’ils le sont, les conséquences de la disparition des requins nous exposeraient aux dangers de réactions écologiques en chaîne ? Prouver que la sécurité se construit sur la connaissance et non sur la peur ? Nous est-il demandé de prouver l’effondrement dramatique et mondial des membres de cette famille, ou d’exposer le décompte d’individus, que l’absence de point zéro et les rétentions d’informations interdisent de fournir ?

Que nous soyons bien d’accord, ceux qui souhaitent la protection du requin, souhaitent également la protection des vies humaines. Cependant, leur conception de la sécurité et des moyens de l’atteindre différent de ceux de la pêche dite « préventive ».

Car, comment croire que la population est protégée lorsque la guerre est faite aux « éboueurs » des mers ? Comment, alors que les ravines débordent de déchets, ne pas se demander si le danger siège dans le requin ou dans les masses d’ordures conduites à l’océan ? Comment ne pas craindre le risque sanitaire et refuser d’admettre que ces poissons, en nous débarrassant de nos rejets organiques, assurent la salubrité de l’eau, soit une grande partie de notre sécurité.

Le temps est un luxe que nous n’avons plus

Nous pleurons avec raison, la mort d’enfants, malheureuses victimes d’une rencontre avec cet animal encore mal connu. Pour autant, sommes-nous prêts à assumer la détresse de ceux qui n’auront plus pour horizon qu’un océan stérile et une terre de poussière ? Que dire à ceux qui comme les Mahorais aujourd’hui, seront privés d’eau, à ceux qui devront redouter l’été et ses fournaises, ceux qui s’épuiseront à reconstruire ce que cyclones et ouragans emportent déjà, ceux qu’une terre épuisée ne pourra plus nourrir ?

Nous nous alarmons… Constatons offusqués, une diminution d’empathie. De nouvelles générations commettent précocement des crimes qualifiés d’odieux. Nous nous étonnons… Comment ne pas comprendre que nos manquements en sont la source, qu’à force de bafouer le vivant et de mépriser notre environnement, nous créons des individus se méprisant eux-mêmes, perpétrant comme leurs aînés contre la Terre, des actes monstrueux sans en comprendre : la violence, la gravité, les conséquences. Peut-on vraiment ne pas comprendre que l’acceptation de la barbarie envers la Nature, vaut pour acceptation de la barbarie entre les Humains ?

Pour revenir à la notion d’urgence, elle est ici encore peu discutable : notre capacité d’annihilation sans limite s’applique aussi bien à notre environnement qu’à nous-mêmes. Pour cesser de nous détruire, il est urgent de cesser de le détruire, urgent de protéger même une espèce que nous craignons, sous peine d’une sécurité illusoire et sans avenir.

Et si la perte des repères, si l’intrication du désastre écologique et du bouleversement climatique, si les points d’urgence atteints, ne raisonnaient pas suffisamment avec l’urgence de la préservation de tous les requins, posons-nous cette dernière question : quels sont les bénéfices et les résultats prouvés du “prélèvement” des requins à la Réunion.

En quoi la mise à mort d’un individu supplémentaire, pourrait-être facteur de protection humaine ? La prochaine attaque serait-elle du fait de « ce » spécimen ? Si le nombre des squales était encore important, la possibilité qu’il en soit le responsable serait infime. La diminution du risque requin au moyen de la pêche, exige, pour être efficace, la réduction de la somme totale des requins potentiellement coupables, soit un prélèvement draconien entraînant inévitablement la perte de l’équilibre environnemental.

L’ombrageux pourrait rétorquer que cette pêche conserve pourtant un bénéfice, loin du plus grand nombre, il satisferait des minorités ; certaines économiquement, d’autres dans un imaginaire peuplé de paradoxes, juxtaposant amour du risque et refus d’assumer celui d’une rencontre avec l’animal dont-elle exploite pourtant le territoire.

Mais la question est dépassée, nous n’avons plus de temps et une lourde responsabilité. Quel chemin devons-nous emprunter pour assurer une sécurité partagée et durable? Le choix qui nous incombe est une dette contractée auprès de notre planète et des enfants du futur. Nous voudrions ne pas avoir à en rougir.

Aussi, que chacun de nous se demande comment il désire s’inscrire dans l’histoire commune : tel l’ignorant, allant au gré des opportunités politiques, complice docile d’un pouvoir aveugle au naufrage du monde, ou en protecteur intègre, indépendant et éclairé, héritier lointain d’un siècle des lumières, dont il serait heureux que nous retrouvions l’esprit.