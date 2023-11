Présentation de la Journée de l’Innovation Entrepreneuriale

Ce matin au siège de la CCI Réunion, en présence des partenaires et des start-up, le Président Pierrick ROBERT entouré de ses élus, a présenté la 2éme édition de la « Journée de l’Innovation Entrepreneuriale » qui se déroulera le 04 novembre prochain à l’Espace Entrepreneuriat et pôle Formation Sud, à Saint-Pierre.

Plus de 48 partenaires nous accompagne sur cet évènement dédié à l’innovation et à l’intelligence artificielle au cœur des entreprises.

Cette journée sera marquée par plusieurs temps forts.

Le « Village Partenaires » : les visiteurs rencontreront les partenaires publics, privés et les conseillers de la CCI Réunion pour être accompagnés dans leurs projets professionnels.

La Table ronde « Accompagner la transformation, la mutation et l’innovation des entreprises et des territoires » réunissant les acteurs institutionnels de la Réunion et notre invité, Mme Soumia Malinbaum, Présidente de CCI Paris et Vice-Présidente Business Développment KEYRUS.

La conférence « L’intelligence artificielle au service des entreprises et des territoires » avec Jeremy DORILAS – Fondateur de MALOIA & Anaïs SERY – Co-fondatrice de l’association IA Réunion.

Des ateliers coanimés par les experts et conseillers de la CCI Réunion sur les thématiques de l’innovation, du numérique, du financement et de l’intelligence artificielle.

L’espace « STAR-UP CORNER » aménagé pour donner la possibilité aux start-up de pitcher et networker.

Une vingtaine de start-ups innovantes seront présentes : Evènementiel, cosmétique, transport, logistique, sport, finance, agroalimentaire, ressources humaines, management, marketing, numérique, Intelligence Artificielle, cybersécurité, eSport, écologie, service à la personne, restauration.

Enfin, tout au long de la journée, les visiteurs pourront jouer via notre application CCI GAME, spécialement développée pour notre évènement.

Pour jouer il faudra flasher le QR CODE présent sur les stands partenaires et répondre aux énigmes pour obtenir des tickets et tenter de gagner les meilleurs cadeaux.

Un espace d’accueil pour les enfants est prévu.