Pour un renouvellement de l’accompagnement des parentalités À l’attention de futurs et jeunes parents

Hypothèses

Considérons de futurs parents ayant l’expérience de grossesses et d’accueil de leur bébé. Lors des premières interactions qui ponctuent la vie de leur enfant, alors qu’ils échangent en groupes de paroles, les sphères cérébrales dites « cognitives » de chaque participant devraient s’activer en établissant des comparaisons entre les différentes façons exprimées d’être parents. Nul besoin de relier tous ces cerveaux à des électroencéphalogrammes ou à des IRM pour se rendre compte de ces processus de connectivité cérébrale.

En d’autres termes, chaque personne ainsi réunie en groupe se compare, en imaginant des situations et des interactions qui, implicitement ou explicitement, devraient avoir pour fonction de s’imaginer sensiblement comparativement ou différentiellement par identification en rapport avec son enfant.

Les différences culturelles, celles également liées à des histoires de vie ou encore à des adhésions et croyances religieuses fonctionnant comme des sortes « d’enveloppes psychiques », tendent à s’estomper lors de tels groupes de paroles, au profit de réceptivités sensorielles immédiates. Et ce, du fait que ces futurs et jeunes parents ressentent plus ou moins des changements qui s’opèrent corporellement en eux du fait de la présence de l’enfant attendu ou présent. Une sorte de « fenêtre » de réceptivité sensorielle et cognitive tente de s’entrouvrir.

Dès lors, bon nombre d’enveloppes idéologiques – qui pouvaient avoir suscité un sens ou qui se seraient imposées arbitrairement selon des traditions familiales, et prenant la forme « d’ismes » (christianisme, protestantisme, islamisme, indouisme, bouddhisme… liste non exhaustive) peuvent perdre leur influence au profit de perceptions ressenties et éprouvées corporellement. La valeur perceptive générée par de tels groupes de paroles supplanterait à ces moments-là celle de représentations non soutenues par cette nouvelle corporéité vécue.

Pendant ces moments-là, cette « fenêtre » de réceptivité pourrait même s’ouvrir au principe d’un enseignement laïque respectueux et comparatif des religions, à la demande des participants ; d’une façon déductive et non persuasive.

Une sorte de Réunion des hommes, des sciences appliquées à l’accueil de la vie et des techniques avec le concours des sages-femmes pourrait-elle en émerger et être promue avec la contribution de Parents Relais Citoyens, de nouveaux accompagnants de futurs et jeunes parents, dont nous avons déjà précisé les fonctions ?

Le sommeil révélateur de soi-même

Une éthique nouvelle lors d’animations de tels groupes de parents serait à découvrir. Elle solliciterait la prodigieuse intelligence associative et déductive du cerveau. Elle attirerait notre attention sur l’ouvrage « Pourquoi nous dormons » de Matthew WALKER (2018), compatible avec l’œuvre du psychanalyste Carl Gustav JUNG dont je m’inspire sans en être pour autant un adepte consommé !

Pourquoi cette référence au « sommeil » et en quoi cet auteur peut-il nous aider lorsque des groupes de futurs et jeunes parents échangent sur les besoins des bébés en gestation attendus ou déjà nés par cette jeune communauté ?

Les échanges en groupe véhiculent des émotions. Celles-ci sollicitent des aires cérébrales en éveil et complémentairement pendant des moments de sieste ou durant les nuits. L’attente ou l’arrivée d’une naissance devraient générer des états mentaux forts émotionnellement déclenchant son lot de connectivité cérébrale et cognitives bienfaisantes, ou encore angoissantes, comme pourrait nous le faire penser le chercheur en neurosciences et psychologue Matthew WALKER, Professeur à l’université Berkeley USA, si nous accordons une certaine crédibilité à ses travaux autour du sommeil, particulièrement lors des rêves en phase REM.

Le cerveau préfigurerait des images pendant notre sommeil, tentant de nous « éclairer » avant notre réveil. Cet auteur, chercheur en laboratoire du sommeil, n’en est plus au stade des hypothèses après une vingtaine d’années de recherches.

« Alors même que je pensais, dit-il, connaître tous les secrets du sommeil REM concernant notre santé mentale, un autre de ses bienfaits pour le cerveau et les émotions est apparu – peut-être même un élément de survie.

Pour être fonctionnel, l’humain et bien sûr la plupart des primates supérieurs doivent savoir lire correctement les expressions et les émotions sur les visages. Les expressions faciales comptent parmi les signaux les plus importants de notre environnement. Elles transmettent l’état émotionnel et l’intention de l’individu, influencent en retour notre comportement, si on les interprète convenablement. Certaines régions du cerveau ont pour fonction de lire, de décoder la valeur et le sens des signaux émotionnels, notamment ceux du visage. C’est cet ensemble, ou réseau, de régions cérébrales essentielles qui se trouve rééquilibré par le sommeil REM pendant la nuit.

Dans ce rôle à la fois différent et supplémentaire, on peut imaginer le sommeil REM comme un accordeur de piano réajustant l’instrumentation émotionnelle du cerveau pendant la nuit jusqu’à atteindre une précision parfaite ; pour qu’on réveil vous puissiez discerner sans faute les micro-expressions, évidentes et subtilement dissimulées. Si l’on prive un individu de sa phase de rêve pendant le sommeil REM, la courbe de réglage des émotions dans le cerveau perd de sa précision, comme lorsqu’on regarde une image à travers du vert dépoli, ou que l’on observe une photo floue : un cerveau qui n’a assez rêvé voit les expressions faciales déformées, ne peut plus les déchiffrer correctement. Vous commencez à perdre vos amis pour des ennemis » p. 340.

« Le rêve, incubateur de créativité »

Matthew Walker aura identifié des fonctions régulatrices et initiatrices de créativité lors des phases REM du sommeil lorsqu’il dit par exemple :

« Comme nous le savons déjà, le sommeil NREM (nonREM) renforce notre mémoire. Le sommeil REM offre quant à lui un autre avantage, considérable et complémentaire, car il fusionne et mêle, de façon abstraite et totalement nouvelle, ces éléments essentiels que sont les souvenirs. Lorsque vous rêvez, votre cerveau brasse large, pans de savoirs acquis, pour en extraire des règles générales et des points communs – disons l’essentiel. A notre réveil, le réseau de notre esprit est comme révisé, capable de trouver des solutions à des problèmes auparavant inaccessibles. Le rêve pendant le sommeil REM s’apparente ainsi à une sorte d’alchimie d’informations.

De ce processus, que je nomme « idesthésie », sont nées certaines avancées parmi les plus révolutionnaires de l’histoire de l’humanité, il n’est pas meilleure illustration de cette intelligence du rêve pendant le sommeil REM… », p. 346.

De nouvelles prises de conscience sur nous-mêmes seraient régulièrement entravées du fait d’idéologies en « ismes ». C’est alors que ce qui se passe en nous la nuit, durant notre sommeil, nous libèrerait d’emprises idéologiques quel que soit notre accès conscient ou inconscient à nos rêves.

Nos propositions d’accompagnement de ces jeunes parents, impliqueraient de les sensibiliser à cette prodigieuse dimension vitalisante du sommeil lors de leur accompagnement par les Parents Relais Citoyens, chacun pourrait s’en inspirer en ayant accès à ses rêves. Et comme le pense Matthew Walker, cette nouvelle approche s’émancipe d’interprète des rêves. Nous aurons ultérieurement l’occasion de dire pourquoi !

Nous aurions été insensibles jusqu’à présent à cette éventualité. Le sommeil de ces futurs et jeunes parents serait leur allié lorsque, naturellement il leur viendrait en aide pour promouvoir des parentalités créatives et corporellement éprouvées.

Cette articulation des travaux de cet auteur, chercheur en laboratoire, complémentaires à notre approche clinique des rêves devrait pouvoir être évaluée en comparant une saisie des représentations quant au vécu des grossesses, à l’accueil des bébés et aux perceptions de leurs besoins ; et de ce qui aurait changé après un processus d’échange sur ces moments essentiels de la vie de ces jeunes et futurs parents confrontés à leur bébé qui lui même est porteur d’informations et d’émotions.

Le CEVE, Centre d’Etudes du Vivant Europe, propose à des municipalités, avec le partenariat de la CAF (Caisse des Allocations Familiales), d’innover à titre expérimental et d’offrir à de futurs et jeunes parents un nouvel accompagnement des parentalités, idéalement dès la conception de l’enfant et jusqu’à ses deux ans.

Lorsque cette intelligence nocturne sera admise, les expérimentations pour promouvoir la vie auprès de futurs et jeunes parents seront facilitées.

Frédéric Paulus – Président du CEVE – Expert Extérieur Haut Conseil de Santé Publique