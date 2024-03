Pour un renouveau de l’accompagnement PSYCHOLOGIQUE des futurs et jeunes parents

Lettre ouverte à Madame Elisabeth LAITHIER

Madame LAITHIER,

Selon nos constatations (voir réf 1), les futurs et jeunes parents pourraient vivre POSITIVEMENT un renouvellement de leur accompagnement, sous l’angle de l’émergence psychologique de leur façon d’agir, de penser et d’être parent. Et ce, accompagnés par des parents « séniors » bénévoles qui créeraient les conditions bienveillantes d’échanges en groupe de paroles. Cette méthodologie adaptée permettrait d’éviter le prisme réducteur des conseils et leur offrirait la possibilité de réflexions comparatives en groupe pour aborder les besoins psychologiques des bébés à venir et jeunes enfants ; de les aider à étayer déductivement leur attitude de parent. Merci de vous référer à ce second lien qui précise cette nouvelle approche (réf 2).

Il sera ensuite nécessaire de penser le statut de ces nouveaux acteurs de PARENTS RELAIS CITOYENS profitant de l’aisance relationnelle et d’initiative liée à la démarche bénévole animée d’une éthique qui aura été pensée ; et de définir simultanément les modalités pratiques de leur organisation associative au sein des communes, sous l’autorité fonctionnelle des CAF de ces Parents Relais Citoyens.

Merci Madame LAITHIER de prendre en considération nos suggestions.

Les animateurs du CEVOI – Centre d’Etudes du Vivant de l’Océan Indien – et du CEVE – Centre d’Etudes du Vivant Europe.

