Polémique autour d’un dîner à St-Tropez entre Cyril Hanouna et Jordan Bardella

Mediapart révèle que l'ambiance était au beau fixe entre Cyril Hanouna et Jordan Bardella lors d'une soirée privée organisée par l'animateur à sa résidence d'été à Saint-Tropez, le vendredi 12 juillet. Cependant, des clichés de cette réunion ont fuité, déclenchant une polémique. Ces photos montrent le président du Rassemblement National et l'animateur de "Touche pas à mon poste" (TPMP) en compagnie d'autres convives. Les clichés, pris par un paparazzi, se sont retrouvés entre les mains de Mimi Marchand, célèbre communicante et "ange gardien" des couples Macron et Sarkozy, qui a tenté de les empêcher de paraître.