Plantation d’espèces endémiques par les élèves de l’école Laurent Vergès

Ce jeudi 9 novembre 2023, les élèves de CM1 de l’école Laurent Vergès, en partenariat le Territoire de l’Ouest, avec la ville du Port, Runéo, le Conservatoire Botanique National de Mascarin, le laboratoire d’écologie urbaine LEU Réunion, et les jardiniers de l’ESAT Edmond Albius ont planté 29 espèces endémiques et indigènes, dont le petit bois de senteur et le latanier de Bourbon, sur le site des réservoirs d’eau potable de la Rivière des Galets, situé à proximité de leur école.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un projet de gestion écologique et différenciée des espaces verts des ouvrages du service de l’eau de la ville du Port. L’objectif est de réintroduire des espèces endémiques et indigènes sur ces sites, afin de favoriser la biodiversité, améliorer la qualité de l’eau et lutter contre le changement climatique.

La ville du Port a soutenu cette initiative en mettant à disposition les terrains nécessaires à la plantation et en participant à l’organisation de l’événement.

Les élèves ont pu découvrir les différentes espèces plantées et en apprendre plus sur leur importance pour l’environnement. Ils ont également participé à des ateliers sur le grand cycle de l’eau et la relation étroite entre eau et biodiversité.

Les résultats attendus de cette plantation sont une augmentation de la biodiversité, une amélioration de la qualité de l’eau et une contribution à la lutte contre le changement climatique.

Ce projet est un exemple concret de la collaboration entre différents acteurs engagés en matière de développement durable. Il contribue à la protection de la biodiversité et au bien-être des habitants de la ville du Port.