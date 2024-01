Plan ORSEC sur la Commune du Tampon

Un numéro vert est mis à la disposition de la population : 0800.100.974

Ce numéro de téléphone est gratuit et disponible 24/24h.

Le standard de la mairie du Tampon 0262 57 86 86 et celui de la mairie annexe de la Plaine des Cafres 0262 59 19 19 sont aussi disponibles.

Par ailleurs, le site de Miel vert a dû être fermé compte tenu de ces évènements climatiques. Le Maire exprime ses pensées attristées à tous les exposants et les éleveurs et salue le courage dont ils font preuve dans cette épreuve.

Enfin, le Maire appelle la population à faire preuve dès maintenant de la plus grande prudence et notamment à ne pas tenter de franchir les radiers. U arrêté municipal portant sur l’interdiction d’accès aux parcs, jardins et aires de jeux de la commune a également été pris. Sont concernés :

– Parc des palmiers du monde

– Parc Jean de Cambiaire

– Jardin Marc Rivière

– Parcours de Santé

Voici la liste des radiers susceptibles d’être submergés et à ne pas franchir :

Secteur Tampon

LIGNE DES 400 (route des flamboyants)

Rivière d’Abord

Ravine Blanche

Ravine Don Juan

Près de la chapelle

Ravine des Cabris

Ravine Bras d’Antoine

Ravine la Galle

LA POINTE

Chemin de la pointe partie basse en contre bas

du parcours de santé sortie vers la 4 voies

RUE DU GÉNÉRAL BIGEART

Ravine Blanche

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Ravine Don Juan

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Rivière d’Abord

Bras des Cochons

CHEMIN PORTAIL et TRAVERSE

PORTAIL

Bras de douane



CHEMIN DE LA BERGERIE

3 radiers

PETIT TAMPON

Bras des Cochons (près de l’IMP)

Chemin Antonin Lauret

Impasse des cocotiers

Chemin la Chapelle

Chemin Takamaka

CHEMIN DES PETREAS AU 12 ÈME KM

Rivière d’Abord

NATIONALE 3

Ravine Blanche (déviation Paul Hermann)

Chemin des Bambous

CHEMIN ARMANETTE

Chemin des Bambins

Chemin Ignaz Pleyel au 14 ème

Rue des frères Policarpe

ROUTE DES GÉRANIUMS

Ravine des Cabris

Ravine Blanche

Rivière d’Abord

Secteur Plaine des Cafres

CHEMIN MATHIAS

Ravine Blanche

ROUTE DE NOTRE DAME DE LA PAIX

Ravine Blanche

Rivière d’Abord

CHEMIN ROSEMONT

Ravine Blanche

19 ÈME KM

Ravine Blanche

CHEMIN DU COIN TRANQUILLE

Ravine

CHEMIN AH KIT

Ravine La Galle

17 ÈME KM

Ravine La Galle

CHEMIN DES ACACIAS

Ravine la Galle

CHEMIN LONGOZE

Radier 1

Radier 2

ROUTE DU PITON HYACINTHE

Bras Saint Antoine