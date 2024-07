Plan départemental de transition écologique et solidaire : Plus de 90% des actions engagées, après 3 ans de mise en œuvre

Adopté en 2021, le Plan Départemental de Transition Écologique et Solidaire (PDTES) regroupe un ensemble d’orientations et d’actions visant à réduire l’empreinte carbone et environnemental de la collectivité. « À ce jour, plus de 90% des 46 actions programmées dans ce plan ont été engagés, et 26 % sont totalement achevées » a indiqué Camille Clain, vice-présidente déléguée à l’Environnement et au Développement durable, à l’occasion de la présentation du point d’avancement du PDTES à 3 ans, lors de la séance plénière du 19 juin 2024. Plusieurs exemples d’actions concrètes ont été cités dans la vidéo de présentation suivante.