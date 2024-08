Piéton mortellement renversé à Ste-Suzanne : Le chauffard présumé n’avait pas de permis

Luc Mariama-Moutin, connu sous le pseudonyme de "Bec-Noir", a été déféré devant le parquet de Saint-Denis après avoir été arrêté pour un homicide involontaire aggravé. Le trentenaire est suspecté d'avoir mortellement percuté un piéton à Sainte-Suzanne, le 11 août dernier, et d'avoir pris la fuite. Ancien caïd au lourd passé judiciaire, il est mis en examen et écroué, marquant un nouveau chapitre dans son parcours judiciaire.

Ce mercredi, Luc Mariama-Moutin a été déféré devant le parquet de St-Denis qui a ouvert une information judiciaire. Le trentenaire né en 1988 est soupçonné d’avoir mortellement fauché un piéton à Ste-Suzanne dimanche 11 août dernier en marge de la Fête de la vanille organisée au Bocage et d’avoir pris la fuite. Recherché activement par les gendarmes de la compagnie de St-Benoit, le mis en cause au lourd passé judiciaire a été arrêté ce mardi et placé en garde à vue.

L’ancien caïd de Quartier-Français à Ste-Suzanne est connu pour de multiples vols avec violences auxquels il se livrait régulièrement dans l’Est du département dans les années 2010. L’un de ces forfaits avait d’ailleurs dégénéré en bataille rangée dans le quartier de Cambuston à St-André, rapportent les journalistes de l’époque, avec poubelles brûlées, jets de galets et intervention des forces de l’ordre. Surnommé Bec-Noir et redouté par ses adversaires, il avait fini dans le box de la cour d’assises en 2012, accompagné de ses deux complices.

12 puis 13 ans de réclusion criminelle aux assises

Les faits reprochés datent alors de septembre 2010 où, en pleine nuit, le trio avait abordé un jeune homme fragile psychologiquement qui déambulait rue Maréchal-Leclerc à St-Denis. Le malheureux avait été passé à tabac et avait reçu des coups de couteau de la part de Luc Mariama-Moutin. Ce dernier a toujours contesté avoir été en possession d’une arme. Condamné à 12 ans de réclusion criminelle, la peine la plus importante parmi celle infligée aux trois accusés, il avait écopé de 13 ans en appel en 2013. À cette époque, Bec-Noir avait 25 ans et déjà 20 mentions à son casier judiciaire. Le mis en cause est sorti de détention en avril 2022 après une longue incarcération en métropole.

Ce mercredi, Luc Mariama-Moutin a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Le jour des faits, il roulait sans permis de conduire, celui-ci ayant été annulé. Pour éviter un cycliste, selon les premiers éléments, il aurait effectué un dépassement dangereux qu’il a expliqué « regretter ». Le juge d’instruction en charge du dossier tout comme le procureur de la République ont requis son placement en détention provisoire pour éviter le renouvellement de l’infraction et pour garantir sa représentation en justice.

Depuis mai dernier, il roulait sans permis, preuve pour le parquet « qu’il n’a retenu aucune leçon de son passé ». L’avocat de l’intéressé, Me Louis Lai-Kane-Cheong a plaidé en faveur d’un placement sous contrôle judiciaire. La robe noire a indiqué que son client avait été « dans un état de sidération » après le choc, raison pour laquelle il s’était enfui. « Il a ensuite pensé à se suicider. Mais après une discussion avec ses proches, il avait prévu de se rendre de lui-même aux forces de l’ordre avant d’être arrêté », a précisé en vain la robe noire.