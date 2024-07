Petite-Île : Appel à la solidarité pour une famille victime d’un incendie

Ce matin, un incendie s’est déclaré dans un appartement, dévastant le foyer d’une mère et de ses quatre enfants. Les sapeurs-pompiers des casernes de Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Pierre et Saint-Louis ont été rapidement mobilisés pour maîtriser le feu, mais la famille a tout perdu dans la tragédie. Les trois filles de 5, 8 et 11 ans, et le garçon de 15 ans, ainsi que leur mère, se retrouvent sans logement ni possessions.

Le maire de Petite-Île, Serge Hoareau, a réagi rapidement en proposant à la famille une place de relogement d’urgence avec le CCAS de la CIVIS. Celle-ci a refusé, préférant aller dormir chez de la famille.

Le maire de Petite-Île a lancé un appel à la solidarité sur sa page Facebook. Il invite les citoyens à se mobiliser pour venir en aide à cette famille en détresse. « Pour vos dons, merci de contacter le centre communal d’action sociale de Petite Île au 02 62 56 79 53 » a-t-il écrit, précisant que plusieurs personnes ont déjà appelé pour proposer des meubles. Il indique également que le CCAS de la ville va accompagner la famille pour l’acquisition des meubles de premières nécessitées. La mairie et la SHLMR travaillent ensemble afin de trouver le plus rapidement possible un logement adapté à la famille.

Le maire a également tenu à remercier les sapeurs-pompiers pour leur professionnalisme et leur intervention rapide, qui ont permis d’éviter une catastrophe encore plus grande.