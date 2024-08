Paul Watson « le pirate des mers » privé de liberté… a besoin de nous !

Émerveillée, je contemple la ritournelle des baleines, ce ballet majestueux que seule la nature peut offrir. Chaque saut et chaque chant résonnent comme un cadeau précieux, gravant dans ma mémoire des traces indélébiles. Ce spectacle vivant, empreint de grâce et de puissance, me rappelle la beauté fragile de notre monde. Un instant d'éternité que l'âme chérit à jamais.

Pourtant mon cœur n’est pas à la fête aujourd’hui et mes pensées s’envolent aussitôt, prisonnières d’une actualité tragique pour tous les amoureux de Dame Nature, et rencontrent dans une même communion d’âmes la tristesse des défenseurs engagés pour la protection de la biodiversité terrestre et marine, alors que Paul Watson, surnommé « le pirate des mers » pour son dévouement à la cause, fait face à des défis juridiques et est menacé de prison au Japon.

Qui est Paul Watson ?

Paul Watson est une figure emblématique de la lutte pour la protection des océans et de la biodiversité marine. Fondateur de la Sea Shepherd Conservation Society, il a consacré sa vie à la défense des cétacés et des écosystèmes marins contre les pratiques destructrices de la chasse à la baleine et de la pêche intensive.

En effet depuis des décennies, Paul Watson s’oppose fermement aux flottes baleinières du Japon, de la Norvège et de l’Islande, pays qui continuent de pratiquer la chasse à la baleine malgré le moratoire international de 1986. Ses actions, souvent audacieuses et pacifiques, ont permis de sauver plus de 5 000 cétacés des harpons.

Ainsi Paul Watson a toujours prôné une action directe, sans aucune violence, pour faire respecter les lois internationales de protection des espèces marines.

Pourquoi Paul Watson est dans l’actualité aujourd’hui ?

Ce 21 juillet 2024, Paul Watson a été arrêté au Groenland sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par le Japon, qui l’accuse de « conspiration d’abordage ». Cette arrestation a suscité une vague d’indignation parmi les défenseurs de l’environnement, qui voient en Paul Watson un héros injustement persécuté par un État qui ne respecte pas les lois internationales sur la conservation des espèces.

Si Paul Watson est extradé et emprisonné au Japon, il risque jusqu’à 15 ans de prison pour complicité d’agression et intrusion sur un navire.

Le système carcéral japonais est souvent critiqué pour ses conditions difficiles, qualifiées d’inhumaines par des organisations de défense des droits humains. Les critiques soulignent même un manque de droits à une procédure régulière et à un procès équitable, souvent décrit comme une « justice pour les otages ». Ces préoccupations sont accentuées par l’âge et l’état de santé de Paul Watson. Ses avocats craignent qu’il ne puisse pas bénéficier d’un procès équitable, et que les conditions de détention soient particulièrement éprouvantes, supposant de fait sa mort en incarcération.

Qui soutient Paul Watson parmi les personnalités publiques ?

De nombreuses personnalités publiques et organisations ont pris position en faveur de Paul Watson.

Des figures comme le Président de la République française, Emmanuel Macron, mais également Brigitte Bardot, Stéphane Bern, et Hugo Clément ont signé des pétitions et des tribunes pour demander sa libération, pour ne citer qu’eux.

Mais ce sont les nombreuses mobilisations de citoyens anonymes de plusieurs pays du monde qui soulignent l’importance de son combat pour la préservation des océans et dénoncent l’usage abusif des mécanismes d’Interpol pour réprimer les militants écologistes.

La baleine, une espèce en voie de disparition ?

La pêche intensive et la chasse à la baleine ont des conséquences dévastatrices sur la biodiversité marine. Elles entraînent la disparition d’espèces clés, perturbent les chaînes alimentaires et dégradent les habitats marins. Les actions des différents écologistes ou simplement amoureux de la nature visent à sensibiliser le grand public et à inciter les gouvernements à renforcer la protection des océans.

Pourquoi chasse-t-on la baleine ?

La pêche à la baleine est une pratique ancienne qui remonte à des milliers d’années et qui a évolué pour répondre à divers besoins humains, allant de la subsistance à des fins commerciales. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles les baleines ont été et sont encore chassées, ainsi que des conséquences de cette pratique.

– des raisons historiques et culturelles :

Historiquement, des communautés comme les Inuits, les Basques et les Japonais ont chassé les baleines pour leur viande, leur graisse et leurs os, qui étaient essentiels à leur survie dans des environnements difficiles. La viande de baleine fournissait des protéines et des nutriments vitaux, tandis que la graisse était utilisée pour l’éclairage et le chauffage.

Par ailleurs, dans certains pays, comme le Japon, la consommation de viande de baleine est profondément enracinée dans la culture et l’histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, la viande de baleine est devenue une source importante de protéines pour le Japon en raison de la pauvreté d’après-guerre.

– des raisons économiques et commerciales :

L’huile de baleine a été un produit très prisé, utilisé pour l’éclairage, la fabrication de bougies et comme lubrifiant industriel mais également composant de nos si beaux… rouges à lèvres, heureusement aujourd’hui remplacés par des molécules artificielles plus efficaces pour leur tenue.

Cependant les populations de baleines sont gravement réduites par la chasse excessive et leurs survies est menacée.

Pourquoi la baleine est-elle une espèce en voie de disparition de nos mers ?

Certaines espèces de baleines sont en voie de disparition en raison des activités humaines telles que la pêche intensive, les collisions avec des navires et la pollution des océans. La baleine bleue, bien que montrant des signes de rétablissement, reste en danger, tout comme la baleine noire de l’Atlantique Nord, qui compte moins de 350 individus. Les baleines franches de l’Atlantique Nord sont également en danger critique, avec environ 500 individus restants.

De plus, ces espèces jouent un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes marins. Les efforts de conservation incluent des réglementations pour réduire les collisions et l’enchevêtrement dans les filets de pêche. La survie de ces espèces dépend de la réduction des menaces humaines et de la mise en œuvre efficace des mesures de protection.

Malgré le moratoire international sur la chasse commerciale à la baleine imposée par la Commission baleinière internationale en 1986, certains pays comme le Japon, la Norvège et l’Islande continuent de chasser les baleines, invoquant des raisons scientifiques ou culturelles. Cela suscite une controverse mondiale et des appels à l’arrêt définitif de cette pratique.

Cependant, ces activités, menées par des lobbies puissants, menacent directement la biodiversité marine, provoquant l’extinction de nombreuses espèces et perturbant les équilibres écologiques.

Quelles sont les conséquences directes sur la biodiversité ?

La chasse à la baleine a des effets dévastateurs sur les populations de cétacés. De nombreuses espèces ont été poussées au bord de l’extinction, et la diversité des espèces dans les écosystèmes marins profonds a été réduite.

La diminution des « chutes de baleines » (carcasses de baleines qui coulent au fond de la mer) a également perturbé les chaînes alimentaires et les habitats marins.

Pétition en ligne : engageons-nous… juste une signature de soutien mais un grand geste pour la biodiversité

Pour soutenir la libération de Paul Watson, vous pouvez signer plusieurs pétitions en ligne parmi les plus importantes :

– Mesopinions.com: une pétition demande au président Emmanuel Macron d’intervenir pour la libération de Paul Watson. Elle a déjà recueilli plus de 300 000 signatures en trois semaines.

– Sea Shepherd France : une autre pétition est disponible sur le site de Sea Shepherd France, adressée au gouvernement danois pour refuser l’extradition de Watson vers le Japon.

Ces pétitions visent à mobiliser le soutien international pour empêcher l’extradition de Paul Watson et à souligner l’importance de ses actions pour la protection de nos océans.

« Si les océans meurent, nous mourons ». Cette citation de Paul Watson met en lumière l’interdépendance cruciale entre la santé des océans et la survie de l’humanité, soulignant l’urgence de protéger les écosystèmes marins face aux menaces actuelles économiques et politiques.

Frédérique Welmant