Pas de tempête mais du mauvais temps à La Réunion ce week-end

La zone suspecte suivie par Météo France au Nord des Mascareignes ne devrait pas atteindre le stade de tempête de si tôt et se déplacer directement vers le Nord-Est de Madagascar d'ici le début de la semaine prochaine. Sans qu'un lien soit fait avec l'activité cyclonique, les experts prévoient une dégradation de la météo à La Réunion à partir de dimanche. Une vigilance vents forts concernera la moitié Sud de l'île dès samedi après-midi.

Le Centre météorologique régional spécialisé a fait le point sur l’activité cyclonique qui se renforce dans le bassin Sud-Ouest de l’océan Indien. Un minimum dépressionnaire pourrait faire son apparition en milieu de semaine prochaine dans le canal du Mozambique et un système dépressionnaire pourrait de former très loin à l’Est de nos terres à la mi-mars.

Futur Filipo au Nord-Est de Madagascar à partir de dimanche soir ?

Quant à la zone suspecte suivie depuis le début de la semaine, beaucoup d’incertitudes subsistent au sujet d’une formation possible d’une tempête, son trajet et sa vitesse de déplacement. La zone perturbée se trouve au Sud-Est d’Agaléga et devrait provoquer une dégradation des conditions près de Diego Suarez à partir de dimanche.

Elle devrait ensuite s’intensifier en se rapprochant du Nord-Est de Madagascar et pourrait atteindre le stade de tempête entre la nuit de dimanche à lundi avant de possiblement toucher les côtes malgaches dans la journée de lundi au niveau de Diego Suarez.

Pas de tempête, mais du mauvais temps à La Réunion

Météo France annonce une dégradation météorologique progressive ce week-end. Si le soleil devrait dominer sans partage dans le ciel réunionnais, des rafales vont balayer la moitié Sud de l’île.

Une vigilance jaune vents forts entre d’ailleurs en vigueur samedi à partir de 11 heures dans les secteurs Sud et Sud-Est. Des rafales de 70/80 km/h, voire 85 km/h, sont attendues entre Saint-Joseph et Saint-Pierre.

Par la suite, une « masse d’air humide et instable » va s’installer pour quelques jours à La Réunion, annonce Météo France. La grisaille devrait concerner la moitié Nord de l’île et des pluies pourraient toucher l’Est, notamment Saint-André.

Le mauvais temps devrait progressivement gagner toute La Réunion avec des averses dans les Hauts de l’Ouest et même des orages dans les hauteurs du Sud. La nuit risque d’être aussi pluvieuse et marquée par des coups de tonnerre sur le Nord-Est et le Sud-Est du département.

La Réunion devrait rester sous les nuages encore lundi avec des pluies surtout dans l’Ouest le Sud.