Paris : Un piéton meurt renversé par une moto de la BRAV-M

L’accident s’est produit en début de semaine dernière. Un homme qui traversait un passage piéton a été renversé par une moto de la BRAV-M qui se rendait sur les lieux d’une intervention.

La victime n’a pas survécu à ses blessures. Les policiers évoquent un concours de circonstances.

Les brigadiers plaident l’accident

Selon les motards, le drame n’aurait pas pu être évité. Le conducteur de la moto s’est déporté pour contourner une camionnette en train de se garer. Leur vitesse n’aurait pas été excessive d’après leur rapport, mais suffisante pour mettre fin à la vie de la victime.

Les policiers affirment par ailleurs que le passant n’était pas en pleine possession de ses moyens. Il s’agirait d’un homme âgé qui se baladait une bouteille à la main.

Une enquête est en cours au parquet de Paris. Les circonstances restent à déterminer.

Qu’est-ce que la BRAV-M ?

La brigade de répression de l’action violente motorisée (BRAV-M) a été mise en place pour intervenir là où la violence fait rage. Armés, casqués et motorisés, ces spécialistes de la répression de l’action violente arrivent en premiers sur le terrain, lorsque les manifestations dégénèrent.

C’est la plus mobile de toutes les brigades. À l’origine, elle répondait à un besoin d’urgence durant les manifestations des gilets jaunes. Aujourd’hui, c’est bien sa spécialité qui lui fait défaut.

Une unité remise en cause

L’unité qui semble indispensable sur le papier n’est pas très appréciée à l’assemblée. Leurs méthodes et leurs interventions sont souvent sujettes à des enquêtes judiciaires. Et pour cause, ils n’interviennent que sur les manifestations qui dégénèrent.

Une situation paradoxale pour une unité à laquelle on demande de faire face aux émeutes. La BRAV-M est toujours aux premières lignes, contrairement aux CRS et à la BAC. Des unités relativement moins controversées.