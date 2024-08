Ugo Didier a livré une performance époustouflante, bouclant la course en 4’12″55, devançant ainsi l’Italien Simone Barlaam et l’Australien Brenden Hall, respectivement à deux et trois secondes derrière lui.

Cette victoire ne fait que renforcer sa réputation dans le milieu de la natation paralympique, où il est désormais considéré comme une étoile montante.