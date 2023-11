La ministre de la Culture annonce la création d’un institut de la culture créole

La ministre a commencé son déplacement par plusieurs rencontres avec l’ensemble des représentants des collectivités territoriales dans le cadre d’un conseil local des territoires pour la culture (CLTC) au cours duquel a été signé le pacte linguistique. Ce pacte linguistique, très attendu, est signé entre l’Etat et les collectivités et s’articule autour de trois points : lutte contre l’illettrisme et maîtrise du français, visibilité du créole réunionnais dans l’espace public et création d’un institut public du créole réunionnais pour accompagner l’émergence d’une politique linguistique sur le territoire.

« Il va y avoir un lieu qui va porter le savoir, la transmission, la portée, la richesse, la valorisation de cette langue et qui va aider à sa diffusion« , explique la ministre de la Culture qui explique qu’un institut va être créé pour un rayonnement du créole.

« Cette signature est un moment historique. Cela fait des générations que l’on parle de la valorisation du créole, de montrer que le créole est la langue maternelle et qu’on peut le parler dans le monde entier« , explique Cyrille Melchior, président du Département. Il ajoute : « Le créole doit être reconnu et c’est ce que nous avons fait à travers de cette signature. Mais maintenant, il faudra donner une réelle dimension au sein de la société réunionnaise, ici comme partout dans le monde. Il faudra faire en sorte que quand on parle créole, on soit fier ! »

(Images : Alexandre Robert)