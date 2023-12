Oui à la liberté, non à l’esclavage !

Chaque 20 décembre, est une date mémorable et un rendez-vous incontournable, pour rendre hommage à la mémoire des esclaves et célébrer la liberté. Notre Île revit cette commémoration, à travers de nombreuses manifestations culturelles et religieuses. L’ homme est fait pour être heureux, pleinement heureux. Notre bonheur, qui dépend de ce qui est choisi, dépend aussi de ce qui aussi de notre liberté. Cette liberté dont l’époque moderne à pris de plus en plus conscience, cette liberté qui peut s’ autodétruire en s’éloignant de la vérité. Aujourd’hui encore, on s’interroge beaucoup sur la liberté, sur le respect des libertés de chaque être humain. Le droit à la liberté est inscrit au cœur de toute personne humaine. Chacun est appelé à conduire sa vie d’une manière personnelle, c’est ce qui fait sa dignité ! Voilà qui nous dit, pour chacun d’entre nous la merveille et le vertige de la liberté de chacune de nos vies. Nous savons tous à l’intime de nos cœurs que nous sommes faits pour le vrai, pour le bien, pour le beau et pour le juste.

Redécouvert et prendre conscience qu’être libre est une réalité précieuse , essentielle dans la vie. Nous avons besoin d’être libres pour vivre. Prenons « un moment de réflexion personnelle », sur notre trajectoire, notre parcours, et, traçons le chemin qui ne sera ni le mien, ni le sien, mais bien le tien : ton chemin de liberté ! Que chaque jour, soit toujours la fête d’une vraie liberté et de dignité. Vérité et liberté : alors comment la liberté nous rend-elle libres ? Être libre, c’est être sans entraves pour avoir la capacité d’accomplir par moi – même ce pour quoi je suis fait. Soyons des êtres libres, libérés et libérant. Tous les groupes humains, sans exception, des plus petits aux plus grands, de toutes races et de toutes cultures, souffrent d’intolérance, de division, de la violence. Dénonçons toutes formes d’ esclavage et, là où nous sommes, mettons tout en œuvre pour le faire disparaitre à jamais, tout simplement ! Au – dessus de la liberté il y a la vérité