« Où sont passés les fonds pour la réhabilitation de l’église du Petit Tampon, quartier du Tampon ? »

Depuis près de dix ans, de 2014 à 2024, les habitants du quartier du Petit Tampon se battent sans relâche pour la réhabilitation ou la reconstruction de leur église. Malgré les promesses faites, les manifestations organisées et les efforts collectifs déployés, aucune avancée concrète n’a encore vu le jour.

En 2014, la réhabilitation ou reconstruction de l’église Saint-Michel du Petit Tampon était annoncée comme imminente. Fortement attachés à leur lieu de culte, les habitants, avec l’aide des membres de l’église, ont mobilisé les petit tamponnais à travers diverses manifestations pour sensibiliser les autorités compétentes et réunir les fonds nécessaires à ce projet. Ces fonds ont été collectés grâce à la générosité des habitants, convaincus de l’importance de préserver ce patrimoine culturel et religieux, érigé autrefois par le Père Rochefeuille avec l’aide des villageois.

Cependant, à ce jour, la population du Petit Tampon reste dans l’incertitude. Une lettre recommandée a été adressée à Mgr Pascal Chane-Teng, évêque du diocèse de La Réunion, pour demander des comptes sur les fonds récoltés. Malheureusement, cette lettre est restée sans réponse, ce qui soulève de nombreuses questions et inquiète profondément les habitants.

Une situation préoccupante

Il est plus que légitime de se demander ce qu’il est advenu des fonds collectés pour ce projet. Les Petit Tamponnais, mobilisée avec foi et détermination, a droit à des réponses claires concernant l’utilisation de cet argent. Les années passent, et le silence persistant des autorités diocésaines ne fait qu’accentuer les doutes et les suspicions.

Un appel à la transparence

Par cette lettre ouverte, nous demandons à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Il est impératif que des explications soient fournies et que la transparence soit de mise, surtout lorsqu’il s’agit de fonds publics ou de dons destinés à une cause aussi noble que la réhabilitation d’un lieu de culte pour les habitants.

Les habitants du Petit Tampon exigent des réponses claires et précises. Ils souhaitent être informés de l’état d’avancement du projet, des raisons des retards, et de l’utilisation des fonds récoltés. Il en va de la confiance de tout un village envers ses responsables religieux.

Un engagement à renouveler

Nous appelons à un dialogue ouvert et constructif entre les habitants du Petit Tampon et les autorités diocésaines. L’église Saint-Michel est un symbole de foi et d’unité pour ce village, et il est crucial que ce projet de réhabilitation voit enfin le jour. Les habitants sont prêts à renouveler leur engagement, mais ils ont besoin d’être rassurés et de retrouver la confiance en ceux qui sont censés les guider.

Pétition en ligne

En complément de cette lettre ouverte, une pétition a été lancée en ligne pour rassembler les soutiens et faire pression pour que cette situation soit résolue. Vous pouvez accéder à la pétition via ce lien.

Il est temps que cette affaire trouve une issue favorable, pour le bien de tous. Nous espérons que cette lettre ouverte sera entendue et que des mesures seront rapidement prises pour répondre aux attentes de la population du Petit Tampon. Les habitants attendent des réponses.

Les documents joints incluent la pétition en ligne ainsi que la lettre recommandée envoyée à Mgr Pascal Chane-Teng.

Nous apprenons ce jour qu’une réunion avec tous les prêtres de l’île est organisée ce jeudi 29 août 2024 à 8 h au tampon église du tampon pour parler de la comptabilité, 10 ans après…

Collectif Petit Tampon/Petit Tampon notre village