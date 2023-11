Où sont passés les bigarades, le cambar et le bœuf Moka ?

Une fois de plus le journal Le Quotidien a fait son devoir de vérité. Et dire la vérité à l’ile de La Réunion, n’est pas un métier facile. Depuis des décennies, un groupuscule d’affairiste s’est saisi de toutes les opportunités possibles pour faire de l’argent, au détriment du peuple réunionnais et accessoirement au détriment de l’Etat en puisant abondamment sur les finances publiques de la France sous un prétexte souvent abusif de spécificités locales. Le financement de la production non rentable de sucre en est un exemple, le financement de la production non rentable de lait et de viande à partir d’animaux importés et inadaptés au climat et aux végétaux de l’ile, en est un autre, etc. Nos économistes métropolitains seraient-ils aveugles ou pervers ? Souhaite-t ’on développer les activités rentables de cette il au fort potentiel ou, au contraire, la maintenir dans le sous-développement pour mieux dominer et maîtriser sa population ? Si c’est le cas, avouez qu’il faut de l’audace et du culot pour dire la vérité car vous aurez contre vous toutes les puissances d’argent, y compris le pouvoir central. Bravo donc aux journaux quotidiens de l’ile, d’exister. Bravo à tous ceux qui les soutiennent car ce sont eux qui soutiennent la démocratie dont nous sommes tous très fiers mais que nous foulons trop souvent aux pieds en écoutant les démons pervers de la manipulation des foules. Réveillez-vous, partisans d’un monde meilleur, réveillez-vous, Réunionnais qui aimez la démocratie, l’honnêteté, votre ile, la liberté, la vérité.

Oui, il faut le dire, il faut éradiquer les sources de nos malheurs : le manque d’activités, la corruption, le déséquilibre économique du territoire, le manque de dignité, les importations abusives, la misère, la pauvreté, le manque de rigueur dans la gestion du territoire, le sous-emploi, etc.

Oui, il faut faire tout cela car, ici comme dans au moins la moitié des pays du Monde, directement ou indirectement, ces maux empoisonnent la vie, de l’humanité tout entière.

Oui, moi j’aime la bigarade, le cambar et le bœuf Moka. Ils sont de chez-nous, ils ne coûtent pas cher à cultiver, à élever … mais ils sont en train de disparaitre comme la vérité et notre dignité.

François-Michel Maugis