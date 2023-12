Oté Réyoné Rouv lo zié

C’est pas le titre une chanson sa mais un râle bol total et général avan bèzeman dan la kour Patèl.

Entre deux Zoizo déor i vien marche tout nu Mafate et souille un haut lieu du marronage pour nous expliquer que La Réunion est trop sympa pour s’exhiber et un Ministre qui vient nous dire que notre langue régionale et notre histoire i doi èt ansényé lékol,mon ti peu de sang i bouille comme volkan si la mer.

Cela fait plus de 40 ans que des zarlor i propoz de valoriser nout lang èk nout zistwar mais oki bourik au contraire té i pran nou pour des identitaires et indépendantistes et zordi comme par miracle un boug déor avèk son zoli kostim kravat i vien montre a nou kosa nou doi faire po nout kiltir.

Lèr lé grave ,entre les amontrèr goyave de France qui connait toute sans vive la et les sans binyé boyo déor si santié ,koman nou ral sa oté.

A part le Député Mr Mayo qui la ose dénonce sa et la fé kapot lartik 55 ,a nou nou fé koé ?

La Réunion est devenu la terre de tous les délires et fantasmes des expatriés en manque de colonialisme et nou ferme nout zié po pa voir la réalité.

Nous sé in péi ou sa i fé bonpé konsiltasion èk bonpé zasiz è sirtou bonpé konférans po agarde kosa i fo fé konte la vie shère ,linflasion èk la misèr alor ke nou koné kisa lotèr.

Kel éritaz nou sa laisse po nout zanfan à part kritik a nou entre nou et danse la Shatta si bor la mer ? Ou sa i lé lo bann soi disant défansèr nout péi et Che Guevara lokal ?

Nou lé pi un péi batou fou ,nou lé un Titanic la pi motèr.

Lèr lé grave kar zordi po rokonèt mon lang sé un Parisien i vien explik a moin comment dois je m’exprimer sans offenser autrui.

Lèr lé grave kar zordi in fanm de Navarre i vien di a nou kel tizane nou doi boire po kalm mon tansion si la tèr nout zancèt.

Lèr lé grave kar sé in Alsacien i vien apran a moin koman danse Maloya dan fon Tanambo.

Lèr lé grave kar zordi mon zanfan lé obligé imigré po laisse la place aux enfants bon chic bon genre venant de l’hexagone.Po nou la poin travaille èk la kaz po bana néna in takon.

La terre mon zancèt lé pi a nou,mon soleil ,mon rivière,mon montagne ,mon plage mon kartié ,mon rougail sosiss èk mon idantité lé akaparé et nout lorizon lé kassé.

I tarde pa i sa fé venir in boug de Russie po apran Malbar marche dan feu , va fé venir une Polonaise pou apran Shinoi vand son siave et va fé venir un Suédois po explik Zarab rue des Bons Enfants comment vendre son linge la braderie.

Zordi mon kèr lé shagriné avèk tou sa malizé nou sa traversé po tiembo nout gayar.

La di foutan i angrèss pa koshon et tardra viendra, mon vœux pour 2024 ke nou pran nout responsabilité et nou arèt piayé dan park poule.

Lér lé arivé po pran nout destin en main si la terre Héva et Anchaing et di arèt pran nou po zantak boui, nou lé pa plis et nou pa moin comme di gramoune

Richard Riani de Tanambo