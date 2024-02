Orange et SFR Réunion arnaqués de plusieurs milliers d’euros par un menu escroc

« C’est très simple, il suffit d’avoir Photoshop et puis d’aller taper sur Internet « carte d’identité usurpation » et on trouve la méthode », commente la représentante de la société à l’attention des magistrats du tribunal du tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi. Deux individus âgés de 32 ans sont jugés en leur absence pour avoir réussi à escroquer la société Orange et la société SFR Réunion (SRR) entre janvier 2019 et avril dernier.

Grâce à des pièces d’identité falsifiées, le premier a trouvé le moyen de conclure avec chacune de ces entreprises de téléphonie des contrats pour obtenir des mobiles à 1 euro. Après avoir reçu les appareils, il ne réglait évidemment pas les abonnements pour lesquels il s’était pourtant engagé pendant 24 mois. Il revendait les mobiles sur des sites de vente en ligne. Mais le Saint-Andréen a été trop gourmand. 39 téléphones ont ainsi été volés à Orange et 34 à SRR. Pour arriver à ses fins, Jean L. a falsifié 14 cartes nationales d’identité.

« C’est un menu escroc », commente le Parquet. Il a utilisé toujours la même adresse pour se faire livrer les mobiles. Il indiquait également sur les sites de vente en ligne son adresse personnelle afin que les acheteurs potentiels puissent venir récupérer leur appareil. En perquisition, les enquêteurs avaient d’ailleurs retrouvé tous les documents relatifs aux commandes. Des faits reconnus au moment de la garde à vue.

Jean L. était en lien avec un certain « momo », en réalité un commerçant de Saint André ayant pignon sur rue. 11 téléphones ont été acquis dans ce contexte puis, revendus en boutique bien plus cher. Des conversations entre le receleur et l’arnaqueur ont été retrouvés et ont pu prouver le lien entre les deux hommes même si le boutiquier conteste avoir eu conscience de l’origine frauduleuse des téléphones.

Par ailleurs, cette affaire va permettre au fil des investigations de constater que Rizwane ne tenait pas la moindre comptabilité dans son commerce. Plusieurs véhicules ont été saisis ainsi que son assurance vie et de l’argent en espèces retrouvés sur place.

L’arnaqueur a été condamné à 10.000€ d’amende, donc 5.000€ avec sursis, Il devra rembourser 27.000€ à Orange et 13.470€ à SRR. Quant au commerçant, il écope de 2.000€ d’amende ainsi que d’une interdiction de gérer et d’exercer une activité commerciale pendant deux ans.