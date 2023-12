On sait enfin pourquoi certaines femmes souffrent de nausées pendant leurs grossesses

La chercheuse américaine Marlena Fejzo, elle-même victime de nausées pendant sa grossesse, a décidé de mener des recherches pour comprendre cette affection. Elle a collaboré avec des chercheurs de l’université de Cambridge et de l’université sri-lankaise de Kelaniya pour enquêter sur des milliers de femmes enceintes. Ensemble, ils ont découvert une hormone appelée GDF15, déjà associée aux nausées chez les patients atteints de cancer.

L’étude a révélé que les femmes enceintes dont les taux de GDF15 étaient plus élevés que la moyenne pendant la grossesse, mais plus bas que la moyenne en dehors de celle-ci, semblaient être les plus susceptibles de souffrir de nausées graves. Cette différence importante était attribuée à une rare variation génétique qui rendait certaines femmes plus sensibles à la production de GDF15 pendant la grossesse.

Les chercheurs estiment que cette variation génétique n’est présente que chez certaines espèces de primates très développées, ce qui suggère une évolution pour protéger le fœtus en incitant la mère à éviter certains aliments potentiellement dangereux.

En outre, la protéine GDF15 pourrait expliquer une autre caractéristique des femmes enceintes, à savoir l’aversion pour certains aliments ou boissons au début de la grossesse. Cependant, il reste encore à déterminer quelles femmes seront touchées par ces symptômes.

Cette découverte pourrait éventuellement conduire à des traitements efficaces pour prévenir les nausées graves pendant la grossesse, améliorant ainsi la qualité de vie des futures mères.