Omerta sur Paul Watson: des baleines aux requins, quand la réflexion cède à la violence des insultes, le silence fait loi

Depuis le 21 juillet, nous scrutons les journaux réunionnais dans l’espoir d’y trouver un soutien local à la demande de non-extradition et de libération du capitaine Paul Watson.

Les jours passent, certaines associations sont interpellées, silence, il y a comme une odeur de soufre autour du sujet.

On a beau s’agiter, les remous restent minimes, individuels, rien ne perce vraiment.

Et puis soudain, comme un coup d’espoir, le 8 août, le silence est enfin crevé. Comme une bouteille arrivée au rivage, le message de ce que nous devons localement à Paul Watson émerge dans le courrier des lecteurs.

Car oui, nous lui sommes particulièrement redevables. Si nous pouvons nous émerveiller, nous promener sur des bateaux à la rencontre des cétacés, si la fréquentation des clubs de plongée est en hausse, si les mises à l’eau émerveillent les usagers et nourrissent les professionnels, c’est en partie grâce à l’engagement sans faille de personnes tel que Paul Watson.

Parce qu’il a accepté de risquer sa vie, sa liberté et sa réputation, accepté que ses paroles bien souvent travesties excitent les plus agressifs, parce qu’il a compris que la cupidité doublée de la puissance pouvait contourner les lois du vivant et parce qu’il a refusé celles méprisant la nature, nous pouvons aujourd’hui et depuis quelques années maintenant, jouir du bonheur immense de voir à nouveau des baleines à bosse caresser nos côtes.

Mais ce bilan n’est, semble-t-il, pas encore suffisant, et au lieu de nous engager à la reconnaissance, à un soutien indéfectible, si ce n’est de la personne, tout au moins de ce qu’elle représente, les relents de la « crise requin » empoisonnent encore nos débats.

Alors que les valeurs de respect des océans défendues par Paul Watson, sont celles même qui auraient du nous permettre d’éviter une telle crise, certains, prétextant une ingérence locale sur un sujet qui est pour le moins global, ont entamé un lynchage non seulement de Sea Shepherd et de son fondateur, mais également de ceux qui les soutiennent et soutiennent par ce biais l’interdiction de la chasse à la baleine.

Est-ce à croire qu’il nous est préférable de voir une baleine (peut-être même l’une de celles qui naissent quasiment sous nos yeux) mourir harponnée à l’explosif, hissée et dépecée sur des navires pour nourrir la population de l’une des plus grandes puissances économiques mondiales, plutôt que de s’interroger sur le bien fondé d’une pêche au requin dont on ne connaît toujours pas les véritables bénéfices ni même les conséquences possiblement néfastes à notre environnement ?

Sommes-nous si peu amoureux de la démocratie, de nos océans, de la justice, que nous pouvons accepter sans sourciller que des individus au pseudo aussi fleuri que « Jemenba Latouffe », où des partisans sans scrupules d’Eric Zemmour, harcèlent, diffament, menacent parfois ceux qui soutiendrait une opinion autre que la leur ?

Quel mal y avait-il à prendre position pour la défense des baleines au travers du combat de Sea Shepherd et de Paul Watson ? Est-il bien raisonnable d’être pour cela taxé d’écolo terroriste, de secte animaliste, etc.? Si tel était le cas, il y a fort à parier qu’aucun média n’aurait relayé le courrier de cette lectrice le 8 août.

Aussi, nous posons cette question : Est-il encore possible à la Réunion, île que nous chérissons aussi bien pour sa nature sublime, que pour sa diversité et les multiplicités culturelles et ethniques qui nous composent depuis la première heure, est-il encore possible de se prononcer en faveur du respect du vivant sans risquer le harcèlement, l’insulte, la discrimination, les menaces ?

Qui, dans ce contexte de loi du plus fort et d’intimidation, pourrait encore avoir le courage d’écrire aux journaux pour soutenir une opinion librement.

Alors que les médias réunionnais sont déjà en danger, que le JIR a disparu, que Clicanoo a dû baisser le rideau, il nous semble indispensable de soutenir la liberté d’expression, et celle-ci ne peut exister sous la menace.

Ainsi et par amour : des océans, de la démocratie, de la liberté d’expression et en réponse à une loi du plus fort en gueule qui pourrait réduire au silence une majorité respectueuse de son environnement et en quête de justice, nous réaffirmons (bien qu’anonymement étant donné le piquant de la situation) notre soutien total au combat de Paul Watson, et demandons, nous aussi,, à ce que son extradition ne soit pas permise. Que ceux qui bafouent l’interdiction de la chasse à la baleine cessent leurs massacres et qu’ils lui rendent sa liberté !

Oceanisus