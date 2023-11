Octroi de mer : Incompréhension des citoyens, incompétence des élus ?

Notre Présidente de la région Réunion affirme, à juste titre que, toucher à l’octroi de mer c’est prendre le risque de déstabiliser les édifices fragiles des économies d’outre-mer. Bravo, madame la Présidente, mais je ne peux pas croire que vous n’auriez compris qu’une partie des graves problèmes de notre territoire. Oui, notre économie est plus que fragile. Cela ne reflète pas la situation d’un territoire comme le nôtre, au fantastique potentiel. Comment accepter de gaité de cœur cette situation proche de celle d’un pays sous-développé ? Les mesures urgentes à prendre, Madame la Présidente, sont d’une autre nature. Et vous le savez bien. Comment ne pas être ahuri par l’amplitude de l’écart faramineux entre nos exportations et nos importations ? (ce que nous vendons et ce que nous achetons – soit 300 millions d’euros contre 6 milliards ?). Quel est le père de famille qui ne serait pas en prison pour un déficit pareil ? Comment ne pas être surpris par des subventions destinées davantage à aider des activités non rentables qu’à aider au développement d’autres activités, autrement plus rentables et productrices des emplois dont nous avons cruellement besoin ? 50% au moins des produits importés correspondent à des emplois offerts aux pays exportateurs et volés aux Réunionnais, parfaitement capables de produire eux-mêmes quantités d’aliments, de vêtements, etc. que des affairistes opportunistes vont acheter à bas prix dans d’autres pays sous-développés. Comment un argument économique fallacieux peut-il permettre de mettre à genou l’activité et la vie d’un territoire comme le nôtre ? Et pourquoi le pouvoir central (comme le pouvoir local) ne font-ils rien pour lutter contre cette criminelle situation économique et sociale ? A quoi servent nos douaniers s’ils ne sont pas en mesure de nous protéger contre le dumping destructeur de la mondialisation ? La Réunion, comme de très nombreux pays du Monde, voit son dynamisme agricole et industriel détruits par des multinationales apatrides et sans foi ni lois si ce n’est celles du profit, de l’exploitation de l’homme par l’homme et la destruction des fragiles équilibres de notre planète ?

Honte à vous, complices de cette situation qui, à terme, détruira la vie des humains eux-mêmes et celle de notre planète. Cette destruction insidieuse et progressive, il ne faut pas l’oublier non plus, est à l’origine des tensions du Monde, elles-mêmes responsables des conflits et des guerres qui embrasent notre Terre. Pour toutes ces raisons, il est urgent de mettre un terme à cette sordide escalade de la destruction tous azimuts. Et, en défendant la vie de son petit territoire réunionnais, la France serait bien inspirée car ce processus mondial de destruction est à enrayer au plus vite partout dans le Monde. L’impuissante ONU le dénonce timidement depuis longtemps. L’OMC elle-même, à l’origine de ces destructions, dispose dans ses règles d’une clause de sauvegarde lorsqu’une économie est menacée par le dumping. Aucun territoire du Monde ne serait fragile s’il était autonome car, de tous temps, les hommes ont su se battre sur leurs terres pour survivre. La science et les connaissances acquises par plusieurs siècles de progrès, peuvent en outre aider les hommes d’aujourd’hui à survivre seuls sur leurs territoires respectifs, mieux que ce commerce mondial destructeur de l’humain et de bien d’autres choses.