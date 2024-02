Nouvel an chinois 2024 : à la rencontre du dragon chinois

Les festivités du Nouvel An Chinois se poursuivent à Saint-Paul. Ce jeudi 15 février, dans la salle du conseil municipal, s’est tenue la conférence d’Aline KWAN, directrice des partenariats et des activités culturelles de l’Institut Confucius de la Réunion. Le public, les invités et les élu·es présents ont pu découvrir l’histoire du “Céleste, puissant et bienveillant : à la rencontre du dragon chinois”.

Depuis le 5 février, l’AEFC en partenariat avec la commune, propose un programme riche, ambitieux et diversifié pour cette manifestation soutenue par la Fédération des Associations Chinoises (FAC).

L’autre temps fort des festivités aura lieu ce samedi 17 février à la Maison Gran Kour, un évènement très attendu par la population. Au programme, un village aux couleurs de la Chine s’installera de 10 heures à 22 heures. Le public pourra s’initier à la calligraphie, à l’origami, à la médecine chinoise et au massage.

Cette attractivité générée par le Nouvel An Chinois se traduira aussi dans les rues du centre-ville de Saint-Paul avec la danse des lions et des dragons le samedi 17 février de 14 heures à 17 heures.