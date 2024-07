Nouveau Front populaire : Laurence Tubiana retire à son tour sa candidature

Le Nouveau Front populaire n’a plus de candidate déclarée. Il y a un peu plus d’une semaine, Huguette Bello, proposée par le PCF et soutenue par LFI, mais rejetée par le PS, avait retiré sa candidature. Le nom de Laurence Tubiana avait dans la foulée été soumis par le Parti socialiste, mais a été balayé par La France Insoumise.

L’économiste, ancienne présidente du directoire de l’Agence française de développement et ex-coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat, a décidé ce lundi de se retirer de la course au poste de Premier ministre d’un possible gouvernement de gauche. « Je constate que mon nom a rencontré des oppositions au sein du Nouveau Front populaire. Tout cela ne me semble plus mener à l’apaisement dont nous avons tant besoin. J’en prends acte« , déclare-t-elle dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux.

Le Parti socialiste réclame depuis la fin de la semaine dernière la mise en place d’un vote au sein du Nouveau Front populaire pour choisir un candidat commun de l’alliance de gauche au poste de Premier ministre. Une suggestion qui ne plaît pas à La France Insoumise qui craint de voir le candidat élu être diminué médiatiquement et contesté s’il remporte le scrutin de peu. Un résultat trop serré entre deux candidats pourrait aussi rendre d’autant plus visible les divisions au sein du NFP.

Le plan d’un vote organisé le plus tard ce mardi tombe à l’eau. Le Nouveau Front populaire est maintenant dans le flou le plus complet.

Marine Tondelier, secrétaire national d’Europe Ecologie-Les Verts déplore le retrait de la candidature de Laurience Tubiana : « Je suis désolée de cette nouvelle que je comprends bien cependant. […] Nous partageons avec toi la nécessité de l’apaisement, et de notre coalition du Nouveau Front populaire, et de notre pays. »

D’autres noms sont à présent évoqués en vue de la désignation d’un gouvernement de gauche : Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à la Présidentielle, l’écologiste Cécile Duflot et André Chassaigne, candidat commun du Nouveau Front populaire au poste de président de l’Assemblée nationale.